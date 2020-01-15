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Valilik uyardı... Fabrikası kurulmadan dolandırıcılar iş başında

Manisa Valiliği, "Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme" vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşandığını, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini bildirdi
 15 Ocak 2020 15:25
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Valilik uyardı... Fabrikası kurulmadan dolandırıcılar iş başında

Manisa Valiliği, "Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme" vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşandığını, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Valiliğin açıklamasında, son günlerde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün de adı kullanılarak dolandırıcılık yapıldığına yönelik bilgilerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapıldığı, bu nedenle Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Türkiye yatırımı konusunda görüşmelerin sürdüğü Volkswagen, ekim ayında Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.
Anadolu Ajansı
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