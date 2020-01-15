Valilik uyardı... Fabrikası kurulmadan dolandırıcılar iş başında
|15 Ocak 2020 15:25
|Yazdır
Manisa Valiliği, "Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme" vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşandığını, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
Valiliğin açıklamasında, son günlerde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün de adı kullanılarak dolandırıcılık yapıldığına yönelik bilgilerin alındığı ifade edildi.
Açıklamada, "Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapıldığı, bu nedenle Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Türkiye yatırımı konusunda görüşmelerin sürdüğü Volkswagen, ekim ayında Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşlarına haciz
15 Ocak 2020 14:10
|Futboldan ilham aldılar 'Kitap Ligi' kurdular
15 Ocak 2020 14:07
|'2,5 milyar lira yatırım yapmam lazım. Parayı nereden bulayım?'
15 Ocak 2020 13:44
|Tarlasında bulmuştu, 68 bin dolar teklif geldi
14 Ocak 2020 19:34
|Başkentte kuru ağaçlar sanat eserine dönüşüyor
14 Ocak 2020 19:30
|Samsun'da hastanede çıkan yangın hasara neden oldu
14 Ocak 2020 18:41
|Çevre kirliliğini önlemek için köylerin çöpünü de belediye toplayacak
14 Ocak 2020 17:56
|Türkiye'nin en soğuk yeri - 27,3 derece ile Çaldıran
14 Ocak 2020 17:47
|Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi
14 Ocak 2020 17:08
|Kilyos'ta kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı
14 Ocak 2020 16:45