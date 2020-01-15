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Diyanet hizmet kolunda 2 sendika birleşti

5 Nisan 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında aktif faaliyet gösteren 4. sendika olarak kurulan Bağımsız Diyanet Sen ile 25.05.2015 tarihinde resmi olarak kurularak faaliyetlerine başlayan Din Büro Sen birleşti.
 15 Ocak 2020 15:48
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Diyanet hizmet kolunda 2 sendika birleşti

Bağımsız Diyanet-Sen ile Din Büro-Sen birleşti

Din Büro-Sen Bağımsız Diyanet'e katıldı.

25.05.2015 tarihinde resmi olarak kurularak faaliyetlerine başlayan Din Büro-Sen, 5 Nisan 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında aktif faaliyet gösteren 4. sendika olarak kurulan Bağımsız Diyanet-Sen'e katıldı

İki sendikanın birleşimi sonucu yeni görev dağılımında Din Büro Sen Genel Başkanı Hüseyin TURAK, Bağımsız Diyanet Sen Genel Merkez İdari İşler Başkanı olarak göreve devam edecek.

Din Büro Sen'in İstanbul Ümraniye'de bulunan genel merkezi Bağımsız Diyanet Sen İstanbul Şube Başkanlığı olarak faaliyetlerini sürdürecek.

2019 yılı istatistiklerine göre Bağımsız Diyanet Sen'in 932 üyesi, Din Büro Sen'in ise 138 üyesi yer alıyordu.
Memurlar.Net
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