Bakan Akar: 1937 kişi FETÖ'den açıkta
|15 Ocak 2020 16:16
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Akar, Milli Savunma Bakanlığında basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
- FETÖ ile mücadele
FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini, hain darbe girişiminin ardından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini, İdlib, Ege ve Doğu Akdeniz'de faaliyetlerle önemli tatbikatların icra edildiğini anlatan Akar, "Bunların hepsini bu ordu yapıyor. Bu konudaki mücadelemizde hiçbir şekilde yavaşlama söz konusu değil. Yapmamız gereken neyse yeni bilgi, belge, veri çıktıkça gereken neyse ilk günkü şiddet ve ilk günkü tempoda FETÖ ile mücadelemiz devam etti, devam ediyor." ifadelerini kullandı.
FETÖ ile mücadeleye ilişkin Akar, şu bilgileri paylaştı:
"Şu anda elimizdeki rakamlara göre geçici uzaklaştırma durumunda olan şu anda 1937 kişi var. Bunun dışında 15 Temmuz'dan bugüne kadar toplam işlem yapılan TSK personeli 23 bin 324. General, amiral, subay, astsubay ve sivil personel dahil. Bunlardan da adli çalışmalar çerçevesinde 416 kişi geri dönmüş. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak idari, hukuki takibi yapmak suretiyle hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine biz müsaade etmeyeceğiz."
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