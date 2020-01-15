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Kız öğrencilerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
Adıyaman'da kız öğrenciler arasındaki kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
|15 Ocak 2020 19:03
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Adıyaman'da kız öğrenciler arasındaki kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hoca Ömer Mahallesi'ndeki etüt merkezinde eğitim gören iki ayrı grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Esnafın müdahalesiyle sona eren kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde iki grup halindeki kız öğrencilerin birbirlerine tekme tokat hücum etmesi, ardından esnafın müdahalesinin ardından bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
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