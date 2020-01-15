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İki kadın öğretmen okulu baştan aşağı yeniledi

Aydın Kuyucak'ta, birleştirilmiş sınıflı Azizabat İlkokulu'nda görev yapan eğitim gönüllüsü İlke Erener ve Pervin Göksu Aslan, oluşturdukları iki kişilik dev kadroyla okulu baştan aşağı yeniledi. Fiziki ortamın yanı sıra güncel eğitim programlarını okula kazandıran ikili, öğrencilere sıcak bir eğitim yuvası hazırladı.
 15 Ocak 2020 20:51
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İki kadın öğretmen okulu baştan aşağı yeniledi

Aydın Kuyucak'ta, birleştirilmiş sınıflı Azizabat İlkokulu'nda görev yapan eğitim gönüllüsü İlke Erener ve Pervin Göksu Aslan, oluşturdukları iki kişilik dev kadroyla okulu baştan aşağı yeniledi. Fiziki ortamın yanı sıra güncel eğitim programlarını okula kazandıran ikili, öğrencilere sıcak bir eğitim yuvası hazırladı.

2 yıl önce geçici görevlendirmeyle Azizabat İlkokulu'nda çalışmaya başlayan İlke Erener, okulun fiziki düzenlemeleri için kendisi, yakın çevresi, hayırseverler ve Kuyucak Belediyesi'nin desteğiyle çatı, taban ve pencerelerde yaptırdığı tadilatların ardından tuvaletlerin uygun hale getirilmesi, iç-dış cephenin tamirat ve boyanmasıyla işe başladı. Sonra okul çağı gelen çocukların ailelerine tek tek ulaşan Erener, 36-68 ay arası öğrencileri tespit etti ve okula bir anasınıfı açılmasını sağladı.

Daha sonra kadrosu ile Azizabat İlkokulu'na atanan İlke Öğretmen, aradan geçen 2 yıllık süreçte öğrenci devamsızlıklarını sıfıra indirdi. Göreve başladığında 7 olan öğrenci sayısını, bugün 4 sınıfın bir arada okuduğu ilkokul kısmında 17'ye çıkardı. Klasik sınıf düzeninden çok daha farklı bir düzende eğitimine devam eden Erener, öğrenciyi merkeze alan, yaparak yaşayarak öğrenemeye dayalı eğitim yöntem ve tekniklerini uygulamaya koydu.

Eylül 2019'da Okul Öncesi Öğretmeni Pervin Göksu Aslan'ın da Azizabat'a atanmasıyla iki kişilik dev kadro tamamlandı. Pervin Öğretmen de, kendi materyallerini temin ederek Bakanlığın müfredatına entegre ettiği ve 4 yıldır uyguladığı Montessori eğitimini anasınıfına taşıdı.

Ekip ruhuyla birleşen eğitim gönüllüsü iki bayan öğretmen, birleştirilmiş sınıflı okulu geliştirmeye devam ediyor. Kullanılmayan iki dersliği daha eğitim öğretime kazandıran Erener ve Aslan, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında tasarım beceri atölyesi olarak akıl ve zeka oyunları sınıfını açarak, bu sınıfta aynı zamanda drama ve de ritim çalışmalarıyla da öğretimde farkındalık oluşturuyor. Okulda çocukların kullanımına açık bir mutfak tasarlayan ikili, çocuklarla perma-kültür bahçe çalışmaları, sebzelerin dikimi, bakımı ve hasadı konusunda öğrencilerle birlikte atölye çalışmaları yürütüyor.

Soba ile ısınan okulda çocukların ev sıcaklığında eğitim alabilmesi için ısı kaybına neden olan tüm alanlar PVC doğrama ile kapatıldı, ara koridoru korumaya alan tatami minderle kaplandı ve çocukların iç ayakkabılarıyla temiz, sıcak huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağladı. Çocukların yüzündeki gülümsemeyi sürdürmek isteyen öğretmenler, okul içinde giyecekleri iç ayakkabılar ile okul dışında kışlık botlarını da yine hayırsever kurum ve kuruluşlardan temin ederek öğrencilere hediye etti.

Okulun fiziksel düzenlemesi yapılıp öğrencilerin daha erken yaşta eğitim ve öğretime dahil olmasına vesile olduktan sonra sınıfının klasik sınıflar gibi olmasını istemediğini belirten Sınıf Öğretmeni İlke Erener, "Bunun için kendi bütçemle ve yakın akraba-arkadaşlarımın yardımıyla sınıf demirbaşlarını temin ettim. Sınıfını işbirlikçi öğrenmeye, akran öğretimine ve proje tabanlı öğrenmeye dayalı, birleştirilmiş sınıfa uyumlu bir şekilde düzenledim. Buna göre çocuğun ilgi alanları destekledi, ortaklaşa yapılan keşiflere fırsat tanındı, öğrencilerde özgüven, hayal gücü, entelektüel bağımsızlık ve kendine yetme gibi becerilerin gelişmesine imkan verilmiş oldu. Çocuklarımızın yaşadığı toplumdaki kültürünü ve doğal hayattaki rolünü anlamasına teşvik eden Montessori uygulamasını, sınıfımıza uygulamak için materyallerini yavaş yavaş temin etmeye başladım. Ekip olarak daha yapmak istediğimiz bir çok şey var ve onları gerçekleştirmek için sadece zamana ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Ekibe Eylül ayında dahil olan ve kendi temin ettiği materyaller ile Montessori eğitimini okul öncesi kazanımlarına entegre eden Okul Öncesi Öğretmeni Pervin Göksu Aslan ise; göreve başladığında fiziki altyapısı ile hazır bir okul bulduğunu, kendisinin sadece bu konuda İlke Öğretmene yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Aslan, "Çocukların kendi kendine yetebilen, bağımsız bir insan olmasına yardım ederken aynı zamanda uysal bir davranış biçimi geliştirmesine ve iç huzura kavuşmasına yardım etmeye çalışıyoruz. Duyu geliştirici materyaller ile zihnin temel fonksiyonları uyarılan çocuklar deneyim kazanarak öğreniyor. Akran eğitiminin en üst düzeyde uygulandığı okulumuzda tüm bu çalışmalara ek olarak 'Kültürel Kodlarım', 'Bir İZ Bırak TemİZ Olsun' ve 'Geleneksel Çocuk Oyunları' isimli e -twinning projeleri de yürütülmektedir" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada okulu yakından takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kuyucak Azizabat İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Okumuş, yapılan çalışmalarla ilgili öğretmenlerden bilgi aldı. Şahsen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çalışmaların yakından takip edildiğini kaydeden Okumuş, "Sadece bu okulumuz için değil; çalışmalarını bu şekilde yürüten tüm öğretmenlerimize her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İlke ve Pervin öğretmenlerimizin şahsında tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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