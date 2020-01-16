1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

16 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

16 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
 16 Ocak 2020 00:02
Yazdır
16 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu raporu görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 4 çalışanını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Kahire/Ankara)

2- İran'da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip edilecek.

(Tahran)

3- Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.

(Bağdat)

4- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

5- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" The Green Park Hotel Ankara'da devam edecek.

(Ankara/09.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında Antalyaspor-Göztepe, Trabzonspor-Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/18.00/Trabzon/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Muratpaşa Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gelecek Partisi'nden Demirtaş'a tepki
16 Ocak 2020 00:44		 Erdoğan'ın avukatı, o iddiayı yalanladı
16 Ocak 2020 00:24
Mansur Yavaş'tan Çankaya Belediyesine ziyaret
15 Ocak 2020 23:06		 Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki
15 Ocak 2020 22:41
MHP'li Belediye Başkanı kendini böyle savundu
15 Ocak 2020 22:21		 Adalet Akademisi Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı
15 Ocak 2020 22:16
'Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım'
15 Ocak 2020 22:03		 Konya, kendi ekosistemini 'şehir coin' ile kuracak
15 Ocak 2020 22:01
CHP 'Eğitim Çalıştayı' düzenleyecek
15 Ocak 2020 21:56		 Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak
15 Ocak 2020 21:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - YSK, 2020 yılı gündelik miktarını belirledi00:44 - Gelecek Partisi'nden Demirtaş'a tepki00:34 - FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı00:30 - Wikipedia, sanal ortamda, erişime açıldı00:24 - Erdoğan'ın avukatı, o iddiayı yalanladı00:09 - Hakim ve savcıların terfilerinde önemli düzenleme!00:02 - 16 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - 2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri23:40 - Denetlenen her 3 asansörden 1'i uygunsuz çıktı23:33 - Instagram'a yeni özellik geliyor
23:27 - TAV Havalimanları dünya çapında projeleri radarına aldı23:21 - Türkiye Sigorta Birliği'nden hasar süreçleriyle ilgili uyarı23:16 - TBMM Alt Komisyonu 'Obezite' için toplandı23:11 - Beraat etmişti, hakkında yakalama kararı çıkarıldı23:06 - Mansur Yavaş'tan Çankaya Belediyesine ziyaret23:00 - TOGG'un yeteneklerini anlatan video yayınlandı!22:53 - Kuyumcudan 17 kilogram altın çalan 2 kişi tutuklandı22:41 - Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Wikipedia, sanal ortamda, erişime açıldı
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
Hakim ve savcıların terfilerinde önemli düzenleme!
Erdoğan'ın avukatı, o iddiayı yalanladı
16 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Gelecek Partisi'nden Demirtaş'a tepki
YSK, 2020 yılı gündelik miktarını belirledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tristan da Cunha 2
james nunnally 1
Cumhurbaşkanı erdoğan'ın ismailağa şeyhini ziyaret etmesi 3
Bizde ergen olduk ama böyle değildik 3
bülent ersoy'un havalimanında olay çıkarması 2
gazi koşusu 1
jan vesely 1
vikipedi 1
Memurlar.Net 1
beklemek 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam