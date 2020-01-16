1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 16 Ocak 2020 12:10
Yazdır
Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,88505,8860
Avro6,56506,5670
Sterlin7,66507,7030
ANKARA
ABD Doları5,86505,9250
Avro6,53006,6000
Sterlin7,59707,7500
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 294 lira seviyelerinde
16 Ocak 2020 11:15		 Güne başlarken döviz fiyatları
16 Ocak 2020 09:05
Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı
15 Ocak 2020 18:23		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
15 Ocak 2020 17:36
Gün sonu döviz fiyatları
15 Ocak 2020 17:22		 Borsa, rekor sonrası geriledi
15 Ocak 2020 13:07
Çeyrek altın ne kadar?
15 Ocak 2020 12:43		 Dolar gün ortasında tırmanışa geçti
15 Ocak 2020 12:13
Gram altın 294 lira seviyelerinde
15 Ocak 2020 11:19		 Güne başlarken döviz fiyatları
15 Ocak 2020 10:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - Hatay'da sosyal medyada tartıştığı genci darbeden kişi yakalandı12:32 - Güven timindeki polis memuru, AVM'de bot çalarken yakalandı12:27 - Batman'da Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı12:26 - Savcı abla 1300 çocuğu kitapla buluşturdu12:25 - 3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu12:22 - Kanal İstanbul güzergahında 'CHP'liler çok ciddi arsalar aldı' iddiası12:15 - Eski zabıt katibi anlattı: FETÖ HDP'ye oy verilmesini istedi12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - İnfaz düzenlemesi Meclis'e geliyor11:57 - Doğa Koleji'nde devir gerçekleşti
11:54 - Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınak kullanılamaz hale getirildi11:50 - İETT otobüslerinin kaza sayısı geriledi11:43 - Yapılan son ankete göre yeni partilere ilgi azalıyor11:42 - Erdoğan: Sinsi tuzakların üstünden geldik11:38 - 'Biz de Mısır'daki muadilimizle temas halindeyiz'11:32 - Arkadaşını bıçakla tehdit edip darbetme görüntüleri tepki topladı11:17 - İlaçta 'geri ödeme' kararı epilepsi ile savaşanları memnun etti11:17 - MEB'den 1 milyon meslek lisesi öğrencisine yazılım eğitimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
Yeni dönem için bedelli askerlik ücreti belli oldu
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
3.600'e formül aranıyor
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
Hakkında tutuklama kararı çıkan komutan gözaltına alındı
Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
Bütün okullara mobil takip geliyor
100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bekarlardan daha çok vergi alınsın 4
q bitz 2
kpss'den sonra bir de mülakat yapmak 2
psikolojik baskı kurmak 2
17.01.2020 anadolu efes vs asvel maçı 1
ablanın kardeşlerden kısa boylu olması 5
sude 1
ali koç'la ilgili 14 61 de açıklama yapacağız 1
vikipedi 1
şovmenlerin maskesi düşmeye başladı 1
SON İLANLAR
Kayıhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 45 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam