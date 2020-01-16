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Kanser tedavisi gören öğretmenden lösemili çocuklar için kampanya

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meme kanseri nedeniyle tedavi gören öğretmen Elife Koca tarafından lösemili çocuklar için başlatılan "Bir Gülümseme de Bizden Olsun" kampanyası kapsamında toplanan kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, Lösemili Çocuklar Vakfına gönderildi
 16 Ocak 2020 13:37
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Kanser tedavisi gören öğretmenden lösemili çocuklar için kampanya

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meme kanseri nedeniyle tedavi gören öğretmen Elife Koca tarafından lösemili çocuklar için başlatılan "Bir Gülümseme de Bizden Olsun" kampanyası kapsamında toplanan kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, Lösemili Çocuklar Vakfına gönderildi.

Kadirli Şehit Emre Yalçın Anaokulunda görevli olan Koca, 2 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrendi.

2 çocuk annesi Elife Koca, tedavi için gittiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde durumlarından etkilendiği lösemili çocuklara bir nebze olsun moral verebilmek amacıyla bir kampanya başlattı.

Öğrenci ve velilerin de destek verdiği kampanyada toplanan bot, mont, ayakkabı, kazak, kırtasiye ve oyuncaklar, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana Şubesi yetkililerine teslim edildi.

Elife Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir Gülümseme de Bizden Olsun" kampanyasına öğrenci ve velilerinin çok büyük destek verdiğini söyledi.

Lösemi tedavisi gören çocukları mutlu etmek için harçlıklarıyla destek olan öğrencilerine ve katkıda bulunan velilere teşekkür eden Koca, "Ben de meme kanseri ile mücadele etmekteyim. Hastane ortamında tedavi gören lösemili çocuklarla çok karşılaştım. 'Bu tarz çocuklar için neler yapabilirim' düşüncesinden yola çıkarak 'Bir Gülümseme de Bizden Olsun' kampanyasını başlattık. Minik yüreklerden büyük hediyeler, büyük destekler geldi. Harçlıklarıyla büyük katkı sağladılar." diye konuştu.

Elife Koca, kampanya kapsamında aileleri lösemi konusunda bilgilendirmek için broşür verdiklerini de kaydetti.

Velilerden Deniz Kaya ise Elife öğretmenin kanser tedavisi gören çocuklara yönelik başlattığı projenin çok anlamlı olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Melih Can Topçu da hastanede tedavi gören öğrencilere hediye gönderdikleri için mutlu olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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