Bahçeli, klasik otomobilini MHP'li vekile hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobil hayranlığı ile biliniyor.

Çok sayıda klasikten oluşan bir koleksiyonu da var.

Kimi zaman Ankara kimi zaman Kayseri sokaklarında klasik otomobilinin direksiyonunun başına geçen Bahçeli, en değerli araçlarından birini MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş'a hediye etti.

MHP'li vekil, otomobili teslim aldıktan sonra çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

"ÖMRÜM BOYUNCA GURURLA MAHFUZ TUTACAĞIM"

Karataş, paylaşımına şu notu düştü: "Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum..."