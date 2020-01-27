1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YouTube'un en çok izlenen videoları

YouTube'ta insanları ekran karşısına kilitleyen videolar hangileri? İşte 2020 yılında YouTube'ta en çok izlenen videolar!
 27 Ocak 2020 23:18
Yazdır
YouTube'un en çok izlenen videoları

Günümüzde en popüler sosyal mecralardan birisinin de YouTube olduğunu söyleyebiliriz. Dileyen herkesin kendi kanalını açıp videolarını paylaşabildiği YouTube kişilerin kısa sürede üne kavuşmasını da sağlayabiliyor.

Peki YouTube üzerinde en çok izlenen videoların hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu yazımızda 2020 itibariyle YouTube'ta en çok izlenen videolar listesi ile karşınızdayız.

Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere en çok izlenen videolar listesi genel itibariyle şarkı kliplerinden oluşuyor. Zaten kullanıcıların büyük bir bölümünün YouTube'u şarkı dinlemek için de kullandığı biliniyor.

10) Katy Perry - Roar

İzlenme Sayısı: 2.991.807.182

Kanal İsmi: Katy Perry

Kanal Abone Sayısı: 36 milyon

9) Taylor Swift - Shake It Off

İzlenme Sayısı: 2.869.416.591

Kanal İsmi: Taylor Swift

Kanal Abone Sayısı: 36.9 milyon

8) Maroon 5 - Sugar

İzlenme Sayısı: 3.113.999.484

Kanal İsmi: Maroon 5

Kanal Abone Sayısı: 29.4 milyon

7) Justin Bieber - Sorry

İzlenme Sayısı: 3.239.947.660

Kanal İsmi: Justin Bieber

Kanal Abone Sayısı: 49.2 milyon

6) PSY - Gangnam Style

İzlenme Sayısı: 3.500.303.053

Kanal İsmi: officialpsy

Kanal Abone Sayısı: 13.3 milyon

5) (Masha and The Bear) - (17 )

İzlenme Sayısı: 4.220.960.583

Kanal İsmi: Get Movies

Kanal Abone Sayısı: 30.1 milyon

4) Mark Ronson - Uptown Funk Ft. Bruno Mars

İzlenme Sayısı: 3.764.265.127

Kanal İsmi: Mark Ronson

Kanal Abone Sayısı: 5.55 milyon

3) Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth Furious 7 Soundtrack

İzlenme Sayısı: 4.380.834.738

Kanal İsmi: Wiz Khalifa

Kanal Abone Sayısı: 20.2 milyon

2) Ed Sheeran - Shape of You

İzlenme Sayısı: 4.590.228.074

Kanal İsmi: Ed Sheeran

Kanal Abone Sayısı: 43.4 milyon

Dünyanın en çok izlenen YouTube videosu

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

İzlenme Sayısı: 6.609.927.487

Kanal İsmi: Luis Fonsi

Kanal Abone Sayısı: 26.8 milyon

Ali Yavuz Şahin

CNN Türk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sahte hesapla enkaz altındayım paylaşımları yaptılar
26 Ocak 2020 22:03		 Türkiye'de evden internete erişim oranı yüzde 88 oldu
25 Ocak 2020 15:10
Deprem bölgesinde ücretsiz internet
25 Ocak 2020 08:51		 Adım adım WhatsApp Karanlık Mod kullanma rehberi
23 Ocak 2020 23:26
TikTok yükselişini sürdürüyor
22 Ocak 2020 21:23		 2020'de siber tehditlerde artış bekleniyor
21 Ocak 2020 21:17
Sosyal medya paylaşımları 'Doxxing'e davetiye çıkarabilir
21 Ocak 2020 21:12		 İşte WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu
20 Ocak 2020 23:47
En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları açıklandı
20 Ocak 2020 22:21		 Erişim sorunu yaşanmıştı! İşte Türkiye'ye saldıran 3 ülke
20 Ocak 2020 21:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:28 - İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler01:08 - Benzin ve motorinde önemli indirim!01:03 - Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı00:41 - Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi00:27 - Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu00:02 - OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!00:01 - 28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - 'Bedelli askerlere 1 ay afet eğitimi verilsin' önerisi23:33 - Daha 9 yaşında, cebindeki son 20 TL'yi bağışladı23:28 - Depremzede çocuklara psikososyal destek
23:23 - Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı!23:18 - YouTube'un en çok izlenen videoları23:13 - Enkazdan yaralı kurtuldu, sahibini arıyor23:08 - Yatırımcılar 'güvenli liman'a yöneldi23:03 - Yakınlarının tepkilerine rağmen sınava girdi: Utanıyorum22:58 - Devlet desteğiyle baskı atölyesi kurdu, Türkiye'ye açıldı22:53 - Dünyada bir ilk! Çatıda yürüyüş parkuruna sahip ilk stat22:47 - Mustafa öğretmen öğrencilerine sporla umut aşılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Benzin ve motorinde önemli indirim!
OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!
Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi
28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cesur insan 4
ateist 3
kardeşleri karıştırmaları 2
27.01.2020 Ankara'da deprem 2
şovdan şova koşan imamoğlu 3
26.01.2020 kobe bryant'ın ölümü 5
Deprem değil bina öldürdü 2
thy ekibine koronavirüsü karantinası 2
25.01.2020 fenerbahce vs basaksehir maci 2
atm'de işlemi uzun süren insan 4
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Biga SYDV Personel Alım İlanı
EPDK 40 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Sinop Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sinop Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tahran eğitim müşavirliği sözleşmeli personel alım duyurusu
VGM Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri 20 İşçi Alacak
Enerji Bakanlığı 20 sözleşmeli mühendis alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam