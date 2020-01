YouTube'un en çok izlenen videoları

Günümüzde en popüler sosyal mecralardan birisinin de YouTube olduğunu söyleyebiliriz. Dileyen herkesin kendi kanalını açıp videolarını paylaşabildiği YouTube kişilerin kısa sürede üne kavuşmasını da sağlayabiliyor.

Peki YouTube üzerinde en çok izlenen videoların hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu yazımızda 2020 itibariyle YouTube'ta en çok izlenen videolar listesi ile karşınızdayız.

Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere en çok izlenen videolar listesi genel itibariyle şarkı kliplerinden oluşuyor. Zaten kullanıcıların büyük bir bölümünün YouTube'u şarkı dinlemek için de kullandığı biliniyor.

10) Katy Perry - Roar

İzlenme Sayısı: 2.991.807.182

Kanal İsmi: Katy Perry

Kanal Abone Sayısı: 36 milyon

9) Taylor Swift - Shake It Off

İzlenme Sayısı: 2.869.416.591

Kanal İsmi: Taylor Swift

Kanal Abone Sayısı: 36.9 milyon

8) Maroon 5 - Sugar

İzlenme Sayısı: 3.113.999.484

Kanal İsmi: Maroon 5

Kanal Abone Sayısı: 29.4 milyon

7) Justin Bieber - Sorry

İzlenme Sayısı: 3.239.947.660

Kanal İsmi: Justin Bieber

Kanal Abone Sayısı: 49.2 milyon

6) PSY - Gangnam Style

İzlenme Sayısı: 3.500.303.053

Kanal İsmi: officialpsy

Kanal Abone Sayısı: 13.3 milyon

5) (Masha and The Bear) - (17 )

İzlenme Sayısı: 4.220.960.583

Kanal İsmi: Get Movies

Kanal Abone Sayısı: 30.1 milyon

4) Mark Ronson - Uptown Funk Ft. Bruno Mars

İzlenme Sayısı: 3.764.265.127

Kanal İsmi: Mark Ronson

Kanal Abone Sayısı: 5.55 milyon

3) Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth Furious 7 Soundtrack

İzlenme Sayısı: 4.380.834.738

Kanal İsmi: Wiz Khalifa

Kanal Abone Sayısı: 20.2 milyon

2) Ed Sheeran - Shape of You

İzlenme Sayısı: 4.590.228.074

Kanal İsmi: Ed Sheeran

Kanal Abone Sayısı: 43.4 milyon

Dünyanın en çok izlenen YouTube videosu

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

İzlenme Sayısı: 6.609.927.487

Kanal İsmi: Luis Fonsi

Kanal Abone Sayısı: 26.8 milyon

Ali Yavuz Şahin