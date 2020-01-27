YouTube'un en çok izlenen videoları
|27 Ocak 2020 23:18
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Günümüzde en popüler sosyal mecralardan birisinin de YouTube olduğunu söyleyebiliriz. Dileyen herkesin kendi kanalını açıp videolarını paylaşabildiği YouTube kişilerin kısa sürede üne kavuşmasını da sağlayabiliyor.
Peki YouTube üzerinde en çok izlenen videoların hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu yazımızda 2020 itibariyle YouTube'ta en çok izlenen videolar listesi ile karşınızdayız.
Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere en çok izlenen videolar listesi genel itibariyle şarkı kliplerinden oluşuyor. Zaten kullanıcıların büyük bir bölümünün YouTube'u şarkı dinlemek için de kullandığı biliniyor.
10) Katy Perry - Roar
İzlenme Sayısı: 2.991.807.182
Kanal İsmi: Katy Perry
Kanal Abone Sayısı: 36 milyon
9) Taylor Swift - Shake It Off
İzlenme Sayısı: 2.869.416.591
Kanal İsmi: Taylor Swift
Kanal Abone Sayısı: 36.9 milyon
8) Maroon 5 - Sugar
İzlenme Sayısı: 3.113.999.484
Kanal İsmi: Maroon 5
Kanal Abone Sayısı: 29.4 milyon
7) Justin Bieber - Sorry
İzlenme Sayısı: 3.239.947.660
Kanal İsmi: Justin Bieber
Kanal Abone Sayısı: 49.2 milyon
6) PSY - Gangnam Style
İzlenme Sayısı: 3.500.303.053
Kanal İsmi: officialpsy
Kanal Abone Sayısı: 13.3 milyon
5) (Masha and The Bear) - (17 )
İzlenme Sayısı: 4.220.960.583
Kanal İsmi: Get Movies
Kanal Abone Sayısı: 30.1 milyon
4) Mark Ronson - Uptown Funk Ft. Bruno Mars
İzlenme Sayısı: 3.764.265.127
Kanal İsmi: Mark Ronson
Kanal Abone Sayısı: 5.55 milyon
3) Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth Furious 7 Soundtrack
İzlenme Sayısı: 4.380.834.738
Kanal İsmi: Wiz Khalifa
Kanal Abone Sayısı: 20.2 milyon
2) Ed Sheeran - Shape of You
İzlenme Sayısı: 4.590.228.074
Kanal İsmi: Ed Sheeran
Kanal Abone Sayısı: 43.4 milyon
Dünyanın en çok izlenen YouTube videosu
Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
İzlenme Sayısı: 6.609.927.487
Kanal İsmi: Luis Fonsi
Kanal Abone Sayısı: 26.8 milyon
Ali Yavuz Şahin
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