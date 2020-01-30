1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 Temmuz şehidi komiser yardımcısının ailesi, evini Kızılaya bağışladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi, devletten aldıkları daireyi, Elazığ'daki depremin ardından halkın yardımına koşan Türk Kızılaya verdi
 30 Ocak 2020 11:21
Yazdır
15 Temmuz şehidi komiser yardımcısının ailesi, evini Kızılaya bağışladı

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi, devletin kendilerine verdiği daireyi, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenerek Türk Kızılaya bağışladı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan Yahya Kemal Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit olan kızlarının, insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini söyledi.

Kızlarının hayalinde bile yardım etmek olduğunu vurgulayan Yiğit, "Cennet çocukları çok severdi. Komiser olduğunda çocuklara çok yardım etmek isterdi. Hatta görme engelli kişilerin derslerini yaptırmaya gider, onlara kitap okurdu. 'Ben çocuk okutacağım.' diye bir vaadi vardı." dedi.

Devlete az da olsa katkıda bulunmak amacıyla bir karar aldıklarını belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"15 Temmuz şehit ailelerine devletimiz Ankara'dan birer daire verdi. Bu daireyle kızımızın hayrına çocuk okutacaktık ancak Kızılayın, 15 Temmuz'da, Ankara'daki adli tıp kurumunda çocuğumuzun cenazesini beklerken bize yaptığı, vatandaşımıza verdiği hizmetler bizi çok etkiledi. Zaten eşim o an karar vererek 'Kızılaya yardım edelim.' demişti. Eşim o zaman bir miktar yardımda bulundu. Devletimiz bize bu daireyi verince 'Biraz daha duralım, daire daha da değerlenince bunu devletimizin bir kurumu olan Kızılaya bağışlayalım.' dedik. Elazığ'daki bu deprem hadisesi olunca eşim 'Artık zamanı geldi.' dedi. 'İnşallah bir nebze de olsa bizim de faydamız olur.' dedik ve bu kararı aldık. Vatanıma değil bir can, bütün malım mülküm, her şeyim feda olsun."

Devletin, deprem bölgesinde tüm kurumlarıyla gece gündüz çalıştığını vurgulayan Yiğit, insanların bölgeye yardım için birbiriyle yarışmasının kendilerini de etkilediğini dile getirdi.

Yiğit, "Çevre ve Şehircilik, İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları başta olmak üzere devletimiz seferber olmuş durumda. Kızılay da zaten devletimizin bir kurumu ve bu dairemizi istediği gibi tasarruf edebilir. İster bir öğrenciye verebilir, isterse depremzedelere yardımda bulunabilir veya başka bir kuruma hayırda bulunabilir." şeklinde konuştu.

- "Allah, inşallah hayrımızı kabul eder"

Anne Huriye Yiğit de kızlarının cenazesini almak için geldikleri Ankara'da Kızılayın kendileriyle yakından ilgilendiğini belirtti.

Yiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'ya gittiğimizde hiçbir yeri bilmiyorduk. Suyumuzdan yemeğimize kadar her şeyimizi Kızılay düşündü. Yemesek bile zorla yedirdiler. O kadar güzel ilgileniyorlardı ki onların bizimle ilgilenmesinden biz utandık. Devletimiz her yerde bizimle ilgileniyordu. Bizim de istediğimiz onlara yardımda bulunmaktı. Bu depremi de görünce eşime 'Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz, herkes eliyle ne verirse kendiyle de o gider.' dedim. Cennet de zaten yardım etmeyi çok severdi. 'Bu daireyi kızımızın adına verelim.' dedim. Kızılay bizim arkamızdaysa biz de ona yardım edelim diye düşündük. İnşallah bir tuğla da biz koymuş oluruz. Allah inşallah hayrımızı kabul eder. Herkesten Allah razı olsun. AKUT'undan AFAD'ına kadar herkese çok teşekkür ederim."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Adliyesindeki hakim, savcı ve personelden depremzedelere yardım
30 Ocak 2020 12:27		 Van ve Bitlis'te 9 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
30 Ocak 2020 11:50
Yoğurt kovasıyla müziğe başlayan 85 kişilik orkestra
30 Ocak 2020 11:14		 YHT seferlerinde engeller 'Turuncu Masa' ile kalktı
30 Ocak 2020 11:11
Çin'den dönen Türkler bölgedeki corona endişesini anlattı
30 Ocak 2020 10:40		 İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı
30 Ocak 2020 09:50
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor
30 Ocak 2020 09:40		 Türkiye'de maskelere olan talep arttı, tükenme noktasına geldi
30 Ocak 2020 09:22
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
30 Ocak 2020 09:19		 Deprem çadırından gelin çıktı!
30 Ocak 2020 08:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:56 - II. Abdülhamid'in kurduğu fabrikada ısı ve ses yalıtan 'Köpük seramik' üretildi13:50 - THY, Çin seferlerini azaltıyor13:44 - Otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti13:42 - 'Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'13:38 - İstanbul'un en huzurlu ve en romantik yeri13:33 - 'Turistleri yeni bölgelerle tanıştıramazsak başka ülkelere kaptırırız'13:27 - Manisa Valiliği: 4 ilçede 275 ağır hasarlı yapı var13:26 - Bakan Turhan: 4 şehir YHT ile birbirine bağlanacak13:24 - 'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'13:17 - Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi
13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:05 - Bakan açıkladı: Gıdaya dijital izleme sistemi geliyor13:00 - Yunan vekilden AP oturumunda Türk Bayrağına saygısızlık12:55 - Mersin'de denizde kaybolan bekçi 19 gündür aranıyor12:50 - Ünlü futbolcu, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı12:36 - '2019'da 107 bin 899 vatandaşımıza destek olmuşuz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı
Gazeteciden Kızılay Başkanı'na: Siz FETÖ'cü müsünüz?
Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
Kamu işçisine Ocak ikramiyesi
İmamoğlu: Benim yaşama bakışım bu hiçbir hata yok!
Belediye sürgününe yargı 'dur' dedi
Malatya'da 9 ilçede daha okulların tatili uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cengiz ünder 1
banyoda ayağın kayması 4
paracı olmak 2
hastayken içilen çorba 2
bir yazarın açtığı bütün konulara yazmak 2
banyo yaparken şarkı söylemek 2
nba logosunun kobe bryant'lı versiyonuyla değiştirilmesi 2
01.02.2020 c.rizespor vs beşiktaş maci 6
Uzakları yakın etmek 1
dost 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam