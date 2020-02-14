1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uçum: Basın alanında özgürlük ve haklar geriye gidemez

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, basın yasalarının ihtiyaçlara cevap vermediğini söyledi. Uçum, "Yıl sonuna kadar yeni bir basın hukuku belgesi ortaya koyacağız" dedi.
 14 Şubat 2020 09:23
Yazdır
Uçum: Basın alanında özgürlük ve haklar geriye gidemez

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, kurumsal medyanın yanı sıra bireysel medyanın da ortaya çıktığını, mevcut basın hukukunun ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğini söyledi. Uçum, bu amaçla çalışmalara başladıklarını, yıl sonuna kadar yeni bir basın hukuku belgesi ortaya koyacaklarını belirtti.

Kurul Başkanvekili Mehmet Uçum, kendilerini "Fikri faaliyeti belgeye dönüştürme kurulu" olarak tanımladı, 21. yüzyıl medya hukukunu oluşturmak için görüşler almaya devam edeceklerini söyledi. Basın alanında da hak ve özgürlüklerin geriye gitmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Uçum, "Aralarında basın işkolunda da olan dağınıklığı giderip tekleştirme çalışmamız olacak" dedi.

SİYASİ İRADENİN KONUSU

Ceza hukuku konusunda da çalışma gruplar oluşturduklarını ve bu çalışmaların da devam ettiğini ifade eden Uçum, "Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu gibi konularda da çalışmalarımız var. Biz, sonuçta yasa teklifi taslağı hazırlamıyoruz. Hukuk politikası çıkarıyoruz. Bunun kanuna nasıl dönüşeceği konusu siyasi iradenin konusudur" açıklaması yaptı.

BURHAN KUZU DA ÜYE

Bir uyuşturucu kaçakçısıyla yemek fotoğrafları ortaya çıkan ve C. Savcılığı tarafından hakkında soruşturma yürütülen Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu ile ilgili soruya, Uçum şu karşılığı verdi: "İddia vardır, savunma vardır. Bu konuda peşin hüküm negatiftir." Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının "yönlendirici denetim", "Dosyayı yeniden ele alma kararı" olduğunu söyleyen Mehmet Uçum, "AİHM kararlarına uyulmadığı iddiası doğru değil" diye konuştu.

Mehmet Uçum, Ankara temsilcimiz Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Uçum, basın yasasının eksikliklerini açıkladı.

YENİ HUKUK SİSTEMİYLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Hukuk Politikaları Kurulu Üyeleri, 9 Ekim 2018 tarihinde atandı, Mehmet Uçum da 31 Ekim 2018 tarihinde kurulun başkanvekili olarak görevlendirildi. Mehmet Uçum, kurulun konu başlıklarını ve bu alanlarda yürütülen çalışmaları şöyle açıkladı:

1. Hukuk ve Sistem Reformu: Bu alanda; akademisyenler, uzmanlar ve hukukçuların katılımıyla 4 çalıştay gerçekleştirildi.

2. Hak ve Özgürlükler Hukuku: Bu alanda, yüksek yargı, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların katılımıyla çalıştay gerçekleştirildi.

3 . Çalışma İlişkileri: İş kodu (iş hukuku mevzuatının tekleştirilmesi), bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında; yargı mensuplarının, akademisyenlerin, işçi ve işveren sendikalarının, baroların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle 15 çalıştay ve çalışma toplantısı yapıldı.

4. Ceza Hukuku: Ceza, ceza yargılaması ve infaz hukuku, önleyici suç kolluğu, suça sürüklenen çocuklar alanlarında; yargı mensuplarının, akademisyenlerin, baroların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 6 çalıştay gerçekleştirildi.

5. Avukatlık Hukuku: Türkiye Barolar Birliği, barolar, hukuk dernekleri ve kamu avukatlarının temsilcileriyle 4 çalışma toplantısı yapıldı.

6. Tahkim Hukuku: Bu alanda, TOBB Tahkim Heyeti, İstanbul Tahkim temsilcisi ve diğer ilgililerle bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

7. Kişisel Veriler Hukuku: Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile çalışma hayatı, sağlık alanı ve avukatlık hukuku mecralarında ilke kararlan oluşturulmasına yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma gruplarının faaliyetleri ele alınan konuya ilişkin politika belge taslağı, öneri/sonuç belgesi oluşturuluncaya kadar devam edecek.

Saygı Öztürk
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?
14 Şubat 2020 09:31		 Siyasi ayak çıkışları, darbe söylentilerine kapı araladı
14 Şubat 2020 09:00
İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
14 Şubat 2020 06:06		 Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik
14 Şubat 2020 03:08
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
14 Şubat 2020 03:06		 Sertçelik: Ermeni meselesi ciddi olarak üzerinde durmamız gereken bir konu olmalıdır
14 Şubat 2020 01:23
14 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Şubat 2020 00:02		 Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Kadir Şeker' açıklaması
13 Şubat 2020 23:06
Meclis'te 'FETÖ'nün siyasi ayağı' gerginliği
13 Şubat 2020 22:51		 Orgeneral Yaşar Güler, rus mevkidaşı ile görüştü
13 Şubat 2020 22:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:40 - Adana ve İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı09:39 - Zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi09:34 - Dolar güne yükselişle başladı09:31 - İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?09:28 - 19 yıl alan maganda muhtar, karardan önce tahliye edilmiş09:23 - Uçum: Basın alanında özgürlük ve haklar geriye gidemez09:20 - Okul kantinlerinde oyuncak satışı yapılabilir mi?09:15 - 42 kişi bugün ailesine kavuşuyor09:09 - MEB'den 'hacker'lık yapan öğrenciye ödül09:06 - Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış
09:05 - Büyükada'da zam sonrası adakart kuyruğu09:00 - Siyasi ayak çıkışları, darbe söylentilerine kapı araladı08:58 - Çok namlulu roket atarlar sınırda08:52 - Kadir Şeker ilk kez ailesiyle görüştü08:47 - Dolandırıcı sitelere anında müdahale edilecek08:44 - MSB: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi08:41 - 'Bankamatik asalakları' demişti, işçilerden tepki geldi08:34 - Sanatçının mirasçısına vergi istisnası geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış
Aşı karşıtlığında garip örgütlenme
Kendisine müdür yardımcısı diyerek öğrenciyi taciz etti
Ankara adliyesine gizli tanık bürosu kuruldu
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
İdlib karadan ve havadan vurulabilir! Eller tetikte
Kayseri'de çığ düşen bölgede çalışmalar tamamlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balkonda uyumak 6
tavuk çorbası 1
yalan 1
derule 1
kelimelik 1
kat irtifakı 5
sabıka 2
erdoğan konuşurken çocuğum aç diye bağıran vatandaş 4
şu an çalan şarkı 2
it iti ısırmaz 4
SON İLANLAR
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
Ordu Fatsa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Kavakdere Belediyesi 4 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 72 İşçi Alacak
Elazığ Yurtbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Elazığ Arıcak SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam