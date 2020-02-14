Silopi Adliyesindeki bomba düzeneğiyle ilgili 4 gözaltı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde adliye binasında bomba düzeneğinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 11'e yükseldi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında bomba düzeneğinin ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 zanlı daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında bomba düzeneği ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapılmış, 100'er gramlık 45 patlayıcı olduğu tahmin edilen maddenin, içine konulduğu kutuyla sistem odasında bulunmuştu. Yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolonun içine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmişti.

Şüpheli Yazı İşleri Müdürü B.Ç. ile irtibatlı olduğu öne sürülen M.Y, T.B.Y, E.Ç, A.Ç, F.Y. ve F.A. gözaltına alınmıştı.