FETÖ'den tutuklu Başkan'ın mahkemede ilk ifadesi
İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı İbrahim Burak Oğuz'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı
|14 Şubat 2020 12:25
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FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan İbrahim Burak Oğuz'un yargılanmasına başlandı.
İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oğuz ve avukatı katıldı. Yoğunluk nedeniyle adliyenin sosyal tesisinde görülen duruşmayı CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de aralarında bulunduğu bir grup CHP'li de izledi. Sanık İbrahim Burak Oğuz, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "İsmi geçen kişi ve şirketleri sorgu sırasında öğrendim" dedi.
Duruşma devam ediyor.
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