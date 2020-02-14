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Marmarisli Doruk, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Doruk Özaltın, 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinciliği elde etti
 14 Şubat 2020 14:38
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Marmarisli Doruk, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Doruk Özaltın, 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinciliği elde etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Özaltın'ın eğitim gördüğü özel okulun kurucusu Arif Kocaay'ı, okul müdürü Ayşen Rasan Uyar'ı ve Doruk Özaltın'ı makamında kabul ederek kendilerini tebrik etti.

Özaltın'a hediye veren Aldoğan, öğrencilerinin dünyayla yarışır sevide olmasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Dünya birincisi olduğu için sevinçli olduğunu aktaran Doruk Özaltın da kendisine destek verenlere teşekkür etti.

- "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"

Öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, dünya çapında internet ortamında düzenleniyor.

Yılda 6 kez 12 kategoride düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçebiliyor.

Anadolu Ajansı
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