'166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk, 3 bin 500 okulla eşleştirdik'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk. Bunları 3 bin 500 okulla eşleştirdik, 14 bin çocuğa ulaştık'
|15 Şubat 2020 11:33
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