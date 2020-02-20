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ABD ve Rusya karşı karşıya birbirlerinin üzerine sürdüler
Suriye'den gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. O anlar an be an görüntülendi.
|20 Şubat 2020 09:48
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Suriye'den gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. O anlar an be an görüntülendi.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'nın doğusundaki uluslararası yolda ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. Yaşanan olay arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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