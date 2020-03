Moskova'dan 'Erdoğan - Putin' görüşmesine ilişkin açıklama

5 Mart'ta Moskova'da yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.

Russia-Turkey talks will take place on March 5 with a focus on the Syrian settlement considering the escalation in Idlib https://t.co/bFyjENYUWQ