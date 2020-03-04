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Moskova'dan 'Erdoğan - Putin' görüşmesine ilişkin açıklama
5 Mart'ta Moskova'da yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.
|04 Mart 2020 12:21
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5 Mart'ta Moskova'da yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.
Russia-Turkey talks will take place on March 5 with a focus on the Syrian settlement considering the escalation in Idlib https://t.co/bFyjENYUWQPresident of Russia (@KremlinRussia_E) March 3, 2020
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