Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı atama izinlerini ikinci kez, kurumlar bazında dağıttı.

2020 yılında açıktan ve nakil suretiyle yapılabilecek ilave atama sayılarına dair Cumhurbaşkanı Kararı



2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 20/2/2020 tarihli ve 2020-60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değişiklik yapan 24/3/2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki ekte yer almaktadır.

24/3/2020 TARİHLİ VE 2020/104 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1 - (1) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 20/2/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Karara ekli (1) sayılı listede belirtilen atama sayılarına ilave olarak kullanabilecekleri atama sayıları ekli listede gösterilmiştir.

MADDE 2 - (1) 20/2/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"o) Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında yapılacak atamalar,"

MADDE 3 - (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.