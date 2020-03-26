200 dernekten 'cinsel suçlara af' tepkisi

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: HÜKÜMETİN önümüzdeki günlerde Meclis'e taşıyacağı yeni infaz yasasına cinsel suçların da dahil edileceğinin öne sürülmesi üzerine 200 kadın derneği yasa ile ilgili endişeleri anlatan bildiri yayımladı. 'Çocukların cinsel istismarının, kadınlara yönelik cinsel şiddetin önünü açacak her türlü yasal düzenlemeden uzak durulmalıdır' başlığını taşıyan metinde özetle, "Çocuk istismarı ve tecavüz faili olan ve kadınlara sistematik şiddet uygulayan birçok erkeğin dışarı çıkması, kadın ve çocukların hayatının tehlikeye girmesi anlamına gelir" denildi. İşte kadın derneklerinin kaygıları:

2 TASLAK METİN VAR

Mor Çatı gönüllü avukatı Ceren Akkaya: "İnfaz paketi üç senedir gündemde. Yıllardır bu yasanın çıkması ile ilgili ara ara kamuoyunun nabzı yoklanıyor ardından erteleniyor. Şu anda koronavirüs sebebiyle sağlık önlemleri kapsamında haklı talepler var. Bunu infaz paketiyle birlikte çözmek istiyorlar. Bizim elimize ulaşan infaz paketi taslağı metninde cinsel suçlarda indirim öngörülüyor. Birkaç milletvekiliyle görüştük, bize iki taslak metnin olduğunu, birinde cinsel suçlar ve uyuşturucu suçlarına indirimin öngörüldüğünü diğerinde ise bu maddelerin olmadığını söylediler. İki metnin de partiler arasında tartışıldığını belirttiler. Biz de sosyal medya kampanyası başlattık. Bizler, devlet kadınların ve çocukların uğradığı şiddeti affedemez diyoruz. Kadınlar ve çocuklar büyük korkular yaşıyor. Bu af hem dışarıda bir güvenlik tehdidi oluşturur hem de mağdurlarda büyük bir korkuya sebep olur."

ÇOCUKLAR DA RİSKE GİRER

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim: "Koronavirüs döneminde kadınlara şiddetin arttığıyla ilgili çağrımız var. Bu virüs döneminde kadınlar daha fazla risk altındayken şu anda cinsel şiddet suçlarının indirimiyle ilgili yasayı tartışıyoruz. Bu ceza indirimi kadınlara ve çocuklara karşı işlenebilecek suçların önünü açacak, meşruiyet kazandıracak. Kadınlar ve çocuklar açısından büyük tehditler oluşturacak. Onlarca mağdur aile bizi arıyor ve 'Şimdi bana bunu yapan kişi dışarı mı çıkacak?' diye soruyor. Ceza indirimi sadece kadınları değil çocukları da riske atıyor. Ayrıca böyle bir indirim İstanbul Sözleşmesi'nde asla yer alan bir şey değil. Hükümet cinsel suçların önünü açan değil, önüne geçmeye çalışan, şiddeti durduracak yasalar üzerinde çalışmalı."