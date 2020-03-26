1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Koronavirüs haberlerinde dikkat edilecek hurafeler

Uzmanlar koronavirüs konusunda almanız gereken tedbirlerini ve son dakika gelişmelerini her fırsatta farklı platformlarda dile getiriyor. Öte yandan, özellikle sosyal medya üzerinden kaynağı belirsiz pek çok haber ve tavsiye paylaşılıyor. Hastalığın henüz bilinen bir tedavisi olmamasına rağmen ortada dolaşan bu hurafeler insanlara faydadan çok zarar verebiliyor
 26 Mart 2020 12:29
Yazdır
Koronavirüs haberlerinde dikkat edilecek hurafeler

BBC Reality Check ekibi, en yaygın hurafelerden bazılarını mercek altına aldı. İşte detaylar...

1. Hurafe: Sarımsak yemek virüse yakalanmayı engeller!

Özellikle Facebook üzerinden sarımsak yemenin virüse yakalanmayı engelleyeceğine dair bir çok paylaşım görülüyor.

Gerçek: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (WHO) sarımsak "genel olarak mikroplara karşı etkili olabilen bazı özellikler taşıyan sağlıklı bir gıda" fakat sarımsak yemenin insanları Koronavirüs'ten koruduğuna dair hiçbir kanıt yok. Tam tersi, bazen faydalı diye yapılan tavsiyeler fazla ciddiye alındığında zarar verebiliyor. Örneğin Çin'de yayımlanan Morning Post gazetesinin haberine göre 1,5 kilo sarımsağı çiğ çiğ yediği için boğazı ciddi derecede tahrip olan bir kadın hastaneye kaldırılmış. Genel olarak meyve ve sebze yemenin sağlıklı olduğunu biliyoruz. Ama belli bir gıdanın bu virüse karşı koruyucu olduğuna dair bir kanıt bulunmuş değil.

2. Hurafe: Virüsten korunmak için sıcak yiyin, dondurma yemeyin!

Virüsü öldüreceği iddia edilen benzer bir çok yöntem öneriliyor. Bunlar arasında sıcak su içmekten, sıcak suyla yıkanmaya, saç kurutma makinası kullanmaya kadar bir çok farklı tavsiye var. UNICEF'ten Charlotte Gornitzka "Son zamanlarda UNICEF'in yayımladığı iddia edilerek paylaşılan bir internet mesajında dondurma ve soğuk yiyeceklerden kaçınmanın hastalığı önlemede etkili olabileceği iddia ediliyor. Tabi ki tamamen yanlış bir bilgi" diyor.

Gerçek: Grip virüsünün yaz aylarında dış mekanlarda uzun süre yaşayamadığını biliyoruz fakat bunun koronavirüs için geçerli olup olmadığı henüz belli değil. Vücudunuzu ısıtmaya çalışmanın ya da güneşte durmanın virüse karşı etkili bir yöntem olması uzmanlarca mümkün görülmüyor. Profesör Bloomfield, virüs bir kere bedeninize girdiğinde onu yok edemeyeceğinizi, vücudunuzun virüsle savaşmasından başka yol bulunmadığını söylüyor.
Çarşafları ve havluları 60 derece sıcak suda yıkamak iyi bir fikir olabilir çünkü bu kumaştaki virüsü öldürebilir. Ama aynı şey cildiniz için geçerli değil.

3. Hurafe: Koronavirüs'ü yok eden mucizevi bir mineral hap var!

Binlerce takipçisi olan bir YouTube hesabında, kısaltması MMS olan mucizevi bir mineral hapının Koronavirüs'ü silip süpüreceğini iddia ediliyor. Hapın içeriğinde Klorin Dioksid yani bir beyazlatıcı kimyasal madde var.

Hesabın sahibi ve bir grup insan bu bileşimin reklamını yapmaya Koronavirüs daha ortaya çıkmadan başlamışlardı. Ocak ayında "Klorin Dioksid (MMA) sadece kanser hücrelerini öldürmekle kalmıyor Koronavirüs'ü de silip atabiliyor" diye bir tweet atıldı.

Gerçek: Geçen yıl Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bu insanların reklamını yaptığı MMS'i kullanmanın tehlikeleri hakkında bir uyarı yayınladı. Aynı uyarı başka ülkelerin sağlık makamları tarafından da yapıldı. Amerikan sağlık yetkilileri uyarıda "Bu ürünü zararlı olmadığı ya da herhangi bir hastalığın tedavisine fayda sağladığı konusunda hiç bir araştırma görülmedi" diyor. Yetkililer ayrıca bu ilacı alanlarda baygınlık, kusma, ishal ve vücudun aşırı susuz kalması gibi etkiler görüldüğünü de uyarıya eklemiş.

4. Hurafe: Evde kendi jelinizi yapabilirsiniz

Dezenfektan jellerin eczane ve marketlerde tükendiği haberleriyle birlikte "Evde kendi jelinizi yapın" başlıklı tarifler de sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Gerçek: Çok etkili olduğu iddia edilen bu tariflerin çoğu uzmanlara göre, yüzey temizlemeye uygun ama insan cildi için iyi değil. Alkol bazlı el jelleri genellikle yüzde 60-70 alkol içermesine karşılık cilde zarar vermesini engelleyecek nemlendiricilerle karıştırılıyor.

Londra Hijyen ve Tropik Hastalıklar Fakültesi'nden Profesör Sally Bloomfield, votkanın bile alkol oranının sadece yüzde 40 olduğunu hatırlatarak evde etkili bir dezenfektan el jeli yapılabileceğine inanmadığını söylüyor.

5. Hurafe: İçilebilir gümüş zerrecikleri Koronavirüs'ü yok ediyor!

Koloidal ya da bir sıvı içinde çok ince çözültülmüş gümüş zerrecikleri ABD'de evangelist televizyon şovmeni Jim Bakker'in programında tavsiye edildi. Programa konuk olan biri sıvının Koronavirüs'ün belli çeşitlerini 12 saat içinde öldürdüğünü iddia etti fakat Covid-19 üzerinde denenmediğini de itiraf etti. Bunun koronavirüse karşı etkili bir çare olabileceği iddiası Facebook'da da yaygın bir şekilde paylaşıldı ve özellikle geleneksel tıbba eleştirel bakan gruplar arasında çok itibar gördü.

Gerçek: Koloidal gümüşü tavsiye edenler bu sıvının çok çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiğini, antiseptik olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ileri sürüyorlar. Fakat Amerikan sağlık yetkilileri, bu sıvının herhangi bir sağlık sorununa iyi geldiği konusunda hiç bir kanıt olmadığını söylüyor.

Daha da önemlisi gümüş, insan vücudunda demir veya çinkodan farklı olarak herhangi bir işlevi olmayan bir metal ve böbreklerde hasar, ciltte mavileşme ve nöbet geçirme gibi ciddi etkileri olabiliyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
26 Mart 2020 12:13		 Eve gelen damacana ve pet şişeden virüs bulaşır mı?
26 Mart 2020 11:44
Bilim Kurulu Üyesi: Bu hastalığın %93'ü kendiğinden iyileşecek
26 Mart 2020 11:30		 Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
26 Mart 2020 09:33
Belediye meclis toplantılarına 3 ay erteleme
26 Mart 2020 09:02		 Erdoğan: 53 bin kişi evlerinde izleniyor
26 Mart 2020 00:15
Fahrettin Koca: 15 hastamız hayata veda etti
25 Mart 2020 23:41		 'Bu virüsün havayla pek ilgisi yok, havada asılı kalmıyor'
25 Mart 2020 22:33
'Helikopterle ilaçlama' paylaşımlarıyla ilgili açıklama
25 Mart 2020 21:41		 Bilim Kurulu 'eğitim' gündemiyle toplandı
25 Mart 2020 13:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Avrupa'dan gelen ilk kafilenin karantinası 30 Mart'ta sona erecek13:06 - 1500 kişi polis eşliğinde Karabük'e gönderildi13:01 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 206. gününde sürüyor12:57 - Yargıtay Başkanı: Bu görevin büyük sorumluluğunu içtenlikle hissediyorum12:53 - Rize'ye girişlerde, 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması başlatıldı12:50 - Çeyrek altın ne kadar?12:48 - İtalya'da 16 yıl önce açılan koronavirüs pankartı!12:42 - 'Provokatif paylaşımların yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C'12:39 - Marketteki sütleri içip, paylaşan çocuk 15 gün evden çıkamayacak12:37 - 'Çiftçilere yaklaşık 1,9 milyar liralık destek ödemesi yapılacak'
12:35 - Tuncay Şanlı, Sakarya'daki otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti12:29 - Koronavirüs haberlerinde dikkat edilecek hurafeler12:25 - Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki12:21 - Bankaya gidemeyen yaşlı kadının sorunu Valinin açtığı telefonla çözüldü12:17 - Gece bekçileri hırsızlık girişimini engelledi12:13 - Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı12:10 - Koronavirüs salgını nedeniyle tüp bebek tedavilerine ara veriliyor12:09 - Gün ortası döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
'Karantinadan kaçırmanın' faturası vali yardımcısına kesildi!
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
Gaziantep'te, tüm personele, serbest kıyafet izni geldi
Bazı ürünlerin 'ÖTV' oranına zam yapıldı
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Bu hastalığın %93'ü kendiğinden iyileşecek
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personelin yer değişikliğini yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sayenizde 1
fenerbahçeli bir futbolcuda corona virüs çıkması 1
cüneyt özdemir 1
sosyalizm 4
bilim kurulu 1
33 yaşındaki kadının corona'dan ölmesi 2
ücretini atatürk ödedi 1
kapitalizm 1
23.03.2020 işe gidenler 1
Okullarin 30 nisan'a kadar tatil edilmesi 4
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Tokat Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam