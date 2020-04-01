1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 sağlık çalışanının hayatı koronavirüs ile tamamen değişti

Adana'da büyük bir şehir hastanesinde hemşire olarak görev yapan İ.T. (33) ve aynı hastanenin operasyon bölümünde çalışan eşi A.T.'nin (38) hayatı koronavirüs salgınıyla tamamen değişti. Uzun mesai saatleri dolayısıyla çocuklarıyla kayınvalidesinde kalmaya başlayan hemşire İ.T. koronavirüse yakalandığı tespit edilince hastanede tedavi altına alındı. Eşi ise rahatsızlanan 5 yaşındaki oğluna refakat etmeye başladı. İyileştikten sonra görevine devam etmeyi planlayan İ.T., salgın geçene kadar çocukları ve ailesi ile görüşmeme kararı aldığını söyledi.
 01 Nisan 2020 07:31
Yazdır
2 sağlık çalışanının hayatı koronavirüs ile tamamen değişti


Koronavirüs testi pozitif çıkan bir hemşirenin ailesi yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Onların yaşadıkları gece gündüz demeden çalışan sağlık personelleri ve ailelerinin ne kadar büyük fedakarlıklara katlandığı tekrar hatırlattı. Adana'da büyük bir üniversite hastanesinde hemşire olarak görev yapan İ.T'nin (33) eşi A.T (38) de aynı hastanenin operasyon bölümünde çalışıyor. Tüm Türkiye'deki diğer sağlık personelleri gibi onların da hayatı koronavirüs salgınıyla tamamen değişti. Operasyon bölümündeki A.T bu süreçte 24 saat nöbete gitmeye başlarken hemşire olan eşi de sabah 07.00'den akşam saat 21.00'e kadar hastaneden ayrılamıyordu. Salgından önce çalışma saatlerini düzenleyerek 5 ve 2.5 yaşındaki çocuklarına bakan çiftten hemşire İ.T mesai saatleri uzayınca çocuklarının bakımına yardımcı olması için kayınvalidesinde kalmaya başladı. Her ikisi de sağlıkçı olduğu için dezenfekte olmaya ve temizliğe çok dikkat ettikleri için ailenin bir endişesi yoktu.

BİR ANDA ATEŞİ 39'A YÜKSELDİ

Geçtiğimiz cumartesi günü annesi ve yeğenlerine ziyarete giden N.S. hemşire olan abisinin eşinin durumunu şöyle anlattı: "Ellerinin üzerinde bir katman var gibiydi. Sanki ikinci bir derisi olmuştu ve çok şişmişti. Sürekli eldiven değiştirmekten ve dezenfektan kullanmaktan elleri tanınmaz bir hale gelmişti. Eve her geldiğinde kıyafetlerini kapıda çıkarıp banyoya giriyordu. Çok dikkatliydi. Bu sebeple içimiz rahattı." Ancak bu buluşmadan bir gün sonra izin alıp evde çocuklarıyla zaman geçirmek isteyen hemşire İ.T ateşinin yükseldiğini fark etti. Çocuklarını kayınvalidesine bıraktı ve hastaneye gitti. Semptomları gösterdiği için test yapılmasının ardından hastaneye yatırıldı. O sırada hastanede nöbetçi olan eşine de test uygulandı.

BÜTÜN AİLE HASTANEYE KOŞTU

Babaanne Z.T (60) ve eşi V.T (60) de hemen ambulans ile hastaneye götürüldüler. Babaanne Z.T ile temasta bulunan iki kız kardeşi, eve girip çıkan kızı, onun eşi ve küçük torunu da test için hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucunda hemşire İ.T'nin beş yaşındaki oğlu A.T, ciğerlerinde görülen bir sorun nedeniyle hastaneye yatırıldı. Yapılan testlerde hemşire İ.T.'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ailenin geri kalan kısmının ise negatif çıktı. Hemşirenin tedavisi devam ediyor ve karantina altında. Eşi ise hastanede oğlunun başında bekliyor. 2.5 yaşındaki kızları babaannesiyle kalıyor. Babaanne Z.T annesi, babası ve kardeşinden üç gündür ayrı olan torunun çok durgunlaştığını söyledi ve ekledi: "Aile dörde bölündü. Oğlum ve torunum A.T bir tarafta, gelinim başka bir yerde karantinada. Ben, eşim ve diğer torunum evdeyiz. Kızım ve onun çocuğu evinde karantinada. Yine de şükürler olsun, hepimiz sağlıklıyız."

HER GÜN ARIYORLAR

Dede V.T ise, Sağlık Bakanlığı'nın süreci nasıl yönettiğini gelinin testi pozitif çıkınca öğrendiğini belirtti ve şöyle devam etti: "Testimiz negatif çıkmasına rağmen, koronavirüs taşıyıcısı ile birebir temas kurduğumuz için 14 gün evden çıkmamız yasak. İl sağlık müdürlüğünden bizi aradılar ve evimize bir ekip geldi. 14 gün boyunca ne yapacağımız açıklandı. Aile hekimi her gün arıyor. Ateşiniz kaç derece öksürüyor musunuz diye soruyor. Olayın bu boyutu bize, Sağlık Bakanlığı'nın işi ne kadar ciddiye aldığını bir gösterdi."

Hatice Saka

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
01 Nisan 2020 09:45		 İki rektörden hayati uyarılar: Nisanda aman dikkat
01 Nisan 2020 09:08
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım
01 Nisan 2020 09:04		 İstanbul'dan korsan taksiyle kaçış
01 Nisan 2020 08:59
15 gün içinde 18 kadın öldü
01 Nisan 2020 08:50		 Kahveciler eve taşındı
01 Nisan 2020 08:05
Saatte 23 defa yüzümüze dokunuyoruz
01 Nisan 2020 07:25		 Yerli ilaç 6 aya hazır: Gece gündüz çalışıyorlar
01 Nisan 2020 07:10
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
01 Nisan 2020 06:30		 Erbaş: Tüm personelimizle Milli Dayanışma Kampanyası'nı destekliyoruz
01 Nisan 2020 03:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:47 - Dolar güne yükselişle başladı09:45 - Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok09:28 - Koronavirüsü salgınıyla mücadeleye 5 bin 452 yataklı takviye09:27 - Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yattı09:25 - 55 günlük takiple etkisiz hale getirildi09:10 - İyileşmiş hastanın kanıyla korona tedavisi09:08 - İki rektörden hayati uyarılar: Nisanda aman dikkat09:04 - Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım08:59 - İstanbul'dan korsan taksiyle kaçış08:50 - 15 gün içinde 18 kadın öldü
08:46 - Koca, virüs hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları ile görüştü08:45 - Vatandaş faizsiz öteleme istiyor08:45 - Ücretsiz izin değil kısa çalışma imkanı08:35 - Telefondan virüs takip sistemi08:32 - Bakanlık genelge yayınladı: Pazar yerleri için yeni tedbirler08:30 - Sivas'ta katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı08:26 - Kamu kurumlarına ücretsiz siber destek08:14 - Koronavirüs, apartman görevlilerinin iş yükünü arttırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yattı
YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,99
Soylu: Ekrem İmamoğlu aradı, yarım saat anlattım
Uzaktan eğitime geçen üniversitelerde akademisyenlerin ek ders ödemelerine dair işlemler nasıl yürütülecek?
Bakanlık genelge yayınladı: Pazar yerleri için yeni tedbirler
90 bin mahküma virüs tahliyesi
MEB, tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu
Karantinadaki şüpheli kaçtı: Polis her yerde onu arıyor
Kampanyaya yardım yağdı: Tüm Türkiye'den destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yusuf ve zevcesine ait düğün davetiyesi 3
kenan sofuoğlu 2
hernan crespo 4
ademi merkeziyetçilik 1
pazartesi günü toplu taşıma kullanımının 3 katına çıkması 1
luke sikma 1
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
90 bin kişi cezaevinden çıkacak 1
bulaşık yıkayan erkek 4
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam