1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, Kampanya'ya yapılan nakdi bağış miktarını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi
 03 Nisan 2020 18:20
Yazdır
Bakan Selçuk, Kampanya'ya yapılan nakdi bağış miktarını açıkladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de vatandaşlara ikametlerinde yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerçekleştirilecek yeni uygulamalar ve Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin soru üzerine Selçuk, ödeneğin hem işçinin işini kaybetmemesini hem de işverenin bu süreç içerisinde mali anlamda desteklenmesini sağlayan, pasif iş gücü programları arasındaki en etkili uygulamalardan biri olduğuna dikkati çekti.

Uygulama kapsamında ödeme oranlarının yüzde 78'lere ulaştığına işaret eden Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularına ilişkin, "Şu anda 70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı da geçmiş durumdayız. Firmalarımızın çoğu, yüzde 40'ı aşkını imalat sektöründe. İkinci başvuran sektör, daha ziyade konaklama ve yiyecek içecek sektörü. Yani turizm sektörü. Üçüncü olarak da perakende ve toptan ticaret geliyor." bilgisini paylaştı.

- "Her firma başvurabilir, belli bir çalışan sayısı da yok"

Selçuk, ödenekle ilgili bilgi kirliliğinin bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle bir sektör ayrımı yok, her firma başvurabiliyor. Hızlı bir şekilde dönüş yapıyoruz. Belli bir çalışan sayısı da yok. Çalışan sayısıyla ilgili de çoğunluk şu anda 10 çalışandan daha küçük işletmeler. Dolayısıyla biz bütün işletmelerimizi en öncelikli olarak kısa çalışma uygulamasına başvurmalarını tavsiye ediyoruz."

- "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile PTT şubelerine gitmeyin" uyarısı

Bakan Selçuk, "Sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek ödemelerinin artık ikametlerde yapılacağı açıklandı. Bu uygulamanın kapsamı genişleyecek mi?" sorusu üzerine, PTT'nin Türkiye çapında çok geniş bir ağı olduğunu ve sosyal yardımların da hep PTT üzerinden yapıldığını anımsattı.

Koronavirüs salgının etkileri ve bulaş riskini göze alarak bu dağılımları bir süredir günlere yayarak yaptıklarını aktaran Selçuk, bu süreçte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve PTT şubelerinde yoğun bir talep oluştuğunu dile getirdi.

Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile PTT şubelerine gitmeye gerek olmadığının altını çizerek, "Tekrar vurgulamak isterim; biz zaten vatandaşlarımıza ulaşabiliyoruz. Biz irtibat sağlayacağız bütün vatandaşlarımızla." diye konuştu.

- İşsizlik ödeneği de ikametlerde ödenecek

Selçuk, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek ödemeleriyle ilgili sadece birkaç ilde yoğunluk sıkıntısı yaşandığını ve koronavirüsle ilgili bulaş riskini önlemek adına hemen İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile istişarelerde bulunduklarını anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na da teşekkür eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Süreç, bundan sonra evden ödeme şeklinde gerçekleşecek. Gelecek hafta 5-6-7 Nisan'da işsizlik ödeneği ödemelerimiz var. Onu da yine kolluk kuvvetlerimiz, bekçilerimiz, jandarma ve PTT görevlilerimiz aracılığıyla evlerde ödenmesini sağlayacağız."

Bakan Selçuk, PTT aracılığıyla ödenen sosyal yardımların tümünün koronavirüs riski geçene kadar ikametlerde tesliminin yapılacağını vurguladı.

- "Kampanya, milli birlik ve beraberliğimizin sembolü oldu"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin, kampanyaya yönelik ilk günden itibaren yoğun bir talebin oluştuğunu ifade etti.

Selçuk, "Biz sosyal devlet olma ilkesiyle vatandaşlarımıza her daim sosyal yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine geçen sene sadece 55 milyar lira sosyal yardım aktardık. Fakat bu kampanyanın da şöyle bir önemi var, bizim milli birlik ve beraberliğimizin sembolü oldu. Herkesin bu çorbada tuzu olacağını, bu dayanışmayı beraber sağlayacağımızın bir göstergesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan bağışlar 900 milyon lirayı aştı

İletişim Başkanlığının kampanyaya ilişkin hazırlanan web sayfasından her gün güncel rakamları açıkladığına, 1 milyonu aşkın firmanın, bağışçıların isimlerinin orada yer aldığına dikkati çeken Selçuk, "Kampanyaya ilişkin rakamlar her gün güncelleniyor. Şu an elimizdeki rakamlara göre, nakdi bağış 900 milyonu aşmış durumda. Akşama kadar daha da çoğalır diye ümit ediyoruz. Buradan herkese de Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyamıza destek verme çağrısında bulunuyoruz. Bağışlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde toplanıyor. Bağışların ihtiyaç sahiplerine kriterler belirlenerek dağıtımlarını sağlayacağız." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi koronavirüs testi için yetkilendirildi
03 Nisan 2020 17:44		 LGS başvuru kılavuzu yayımlandı
03 Nisan 2020 17:36
Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor
03 Nisan 2020 17:05		 Bilim Kurulu, ilk kez online toplandı... Sağlık Bakanı açıklama yapacak
03 Nisan 2020 16:28
Koronavirüs tedbirleri adliyeleri de boşalttı
03 Nisan 2020 16:26		 Diyanet: Her hafta bir camide asgari katılımla Cuma namazı kılınacak
03 Nisan 2020 15:42
Kahramanmaraş'ta çalışması zorunlu olanlar yanlarında belge bulunduracak
03 Nisan 2020 14:53		 Antalya'da sağlık çalışanlarından yemek parası alındığı iddiası
03 Nisan 2020 14:36
İçişleri Vefa Sosyal Destek Grupları'nın çalışma bilançosunu açıkladı
03 Nisan 2020 14:35		 EPDK'dan 'Kıyasen Fatura Düzenlemesi' hakkında açıklama
03 Nisan 2020 14:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:33 - Elazığ'da 2 apartman karantinaya alındı19:25 - Fahrettin Koca: 69 kişi hayatını kaybetti19:24 - İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı19:19 - ABD'de virüsün merkezi New York'ta yaklaşık 3 bin kişi öldü19:15 - Sağlık çalışanları, Kampanya'ya mesai ücretlerini bağışladı19:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak19:10 - Eski milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti19:05 - Bakan Kurum: 300 bin konutun taksit ödemesini erteledik18:59 - Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor18:54 - Bodrum'a günde 12 bin araç, bir ayda 100 bin tatilci akın etti
18:42 - Dışarıdan gelenlere 14 gün karantinanın uygulandığı iller18:37 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:35 - Bakan Akar: Birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçları aralıksız karşılanıyor18:32 - İBB, koronadan vefat eden kişi için sadece şoför gönderdi18:29 - KKTC'de koronavirüs vakaları 88'e yükseldi18:23 - Borsa günü yatay tamamladı18:20 - Bakan Selçuk, Kampanya'ya yapılan nakdi bağış miktarını açıkladı18:17 - Bugün karantinaya alınan ilçe ve köyler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Kayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
Hakan Aygün tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
japon balığı 1
camilerde sela okunması 1
Halkın elektrik ve su faturalarını devlet ödeyecek 8
karantina 2
boşvermişim dünyaya 2
gitmek 1
peru'da corona tedbiri 1
club brugge'un şampiyon ilan edilmesi 1
yalanmış yalan 1
1 nisan şakası 1
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam