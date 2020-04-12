Tevfik Göksu: İstanbul'da virüs toplu taşıma yüzünden hızlı yayıldı
|12 Nisan 2020 02:06
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Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenler'deki son durumu anlattı. Pandemin özellikle İstanbul'da çok yoğun hissedildiğini hatırlatan Göksu, "Biz, iki ana meydımızı kapattık. İlerleyen süreçte de parklarda çok sıkı tedbir alacağız. Parkaları kesinlikle kullanıma açmayacağız. Hatta gelenlere ağır cezalar uygulayacağız. Çünkü biliyoruz ki pandemiyi kazasız belasız atlatmanın temel şartı sosyal izolasyon. Bu yüzden diyorum ki evlerimizde kalalım ve o parkaları sağlıklı bir şekilde kullanalım. Biraz sabır, dua ve metanet ile evlerimizde bu süreci nitelikli bir şekilde geçrimeliyiz" dedi.
İnsan sağlığı üzerinden siyaset yapılmaz
İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan yoğunluğa da değinen Aksu, "Şu anda valilik bu konuyu çok sıkı takip ediyor ve en ağır cezaları yazıyor. Büyükşehir belediye başkanı geçtiğimiz günlerde bir televizyon yayınında '39 ilçede her şeyi koordine ediyoruz. Her türlü yardımı birlikte yapıyoruz' dedi. Böyle bir şey yok. Büyükşehir belediye başkanı yardımı bıraksın önce toplu taşıma araçlarındaki sıkıntıyı çözsün. Şu anda İstanbul'da virüs bu kadar seri bir şekilde yayılıyorsa toplu taşımanın bunda çok büyük bir payı var. Bir an önce toplu taşımadaki bu sıkıntıları kaldırsın. Bugün maaliyet hesabı yapılacak bir gün değil. İnsanın salığı her türlü maliyetten daha kıymetlidir. İnsan sağlığı üzerinden siyaset yapılmaz" şeklinde konuştu.
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