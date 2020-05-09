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Kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci yardım istiyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 27 Haziran'daki YKS'ye hazırlanan bir öğrenci, kimliğinde fotoğraf olmadığını, sınava girememe tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.
 09 Mayıs 2020 20:30
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Kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci yardım istiyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 27 Haziran'daki YKS'ye hazırlanan bir öğrenci, kimliğinde fotoğraf olmadığını, sınava girememe tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Çorlu'da ikamet eden ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Çilay Güçlüer (17), YKS'ye hazırlandığını ve sınava girmek istediğini ancak kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava girememe tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Kimliğimde fotoğraf yok bu yüzden bu sınava giremiyorum. Kimlik yenilmek için başvuru yaptım ancak 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bana randevu vermediler diyen Çilay Güçlüer, "Bu yüzden şüpheliyim ve endişeliyim. Sınava girip giremeyeceğimi bilmiyorum. Yaklaşık 1 yıldır bu sınava hazırlanıyorum. Onca zaman çalıştım, bütün emeklerimin boşa gitmesini istemiyorum. Yeni kimlik için bir an evvel randevu verilmesini istiyorum. Şu an bile zor randevu saati buluyorken sokağa çıkma yasağı kalktığı zaman yine randevu bulamayabilirim. Çünkü geçtiğimiz gün babamla başvurduğumda sadece bir boş randevu vardı ve 5 dakika içinde o saatte alınmıştı. Bunun bir garantisi yok o yüzden şu an benim yaşlarım için 17 - 20 yaş için bu yasak kalkabilir ya da kimlik başvurusu yapma izni verilebilir" dedi.

Baba Mehmet Güçlüer ise, "Kızım YKS sınavına girecek ancak kimliğinde fotoğrafı yok. 15 yaşında değiştirmemiz gerekiyordu fakat biz bu süreci biraz aksattık. Yeni kimlikler çıktığında da biraz yoğunluk olmasından dolayı alamadık. Beraber gidelim derken bu güne kaldı. Geçtiğimiz 5 Mayıs günü internet üzerinden randevu başvurusunda bulunduk. Son aşamada 20 yaşından küçük olması nedeniyle hata verdi ve randevu alamadık ve işimiz görülmedi bu sıkıntımız devam ediyor" diye konuştu.

"Bu konu ile ilgili çeşitli kurumlarla irtibatlara geçtik. Fakat sistemden dolayı kendilerinin elinde yetki bulunmadığını, sistemden dolayı randevu veremediklerini ve ihtiyacımızı gideremeyeceklerini belirttiler diyen baba Mehmet Güçlüer, "Tabii böyle bir durum can sıkıcı. Belirsizlik var. Neyin ne olacağı belli değil. Bu durum herkesin canını sıkar ve endişeye sevk eder. Kızım da bundan dolayı bir endişe duyuyor, üzüntü duyuyor. Bunun bir an önce hallolmasını istiyoruz. Bir şekilde hallolması gerektiğine inanıyoruz. Sonuçta pandemi dolayısıyla alınan tedbirleri anlayışla karşılıyoruz. Ancak çeşitli ihtiyaçlar bir şekilde 65 yaş üstü insanların ihtiyacı nasıl gideriliyorsa, devletimiz bunu giderebiliyor bu konudaki istisnai durumunda giderilebileceğini tahmin ediyoruz ve ilgililerden ilgi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

27 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı açıklanan YKS ile ilgili olarak katılacak adayların fotoğrafsız kimlikle katılıp katılamayacakları ya da 20 yaş altı öğrencilerin sokağa çıkma yasağının sonlanıp fotoğraflı kimlik belgesi müracaatı için izin verilip verilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İhlas Haber Ajansı
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