1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomobilini satmak isterken, dolandırıldığını iddia etti

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, av bayisi işleten Hakan Turan Çalışkan (23), Kütahya'da bir galericiye 71 bin liraya sattığı otomobilinin 21 bin lirasını alamadığını iddia etti. Çalışkan, parasını vermediğini öne sürdüğü galerici baba ve oğlun kendisini tehdit ettiğini de söyleyerek şikayetçi oldu.
 10 Mayıs 2020 16:38
Yazdır
Otomobilini satmak isterken, dolandırıldığını iddia etti

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, av bayisi işleten Hakan Turan Çalışkan (23), Kütahya'da bir galericiye 71 bin liraya sattığı otomobilinin 21 bin lirasını alamadığını iddia etti. Çalışkan, parasını vermediğini öne sürdüğü galerici baba ve oğlun kendisini tehdit ettiğini de söyleyerek şikayetçi oldu.

Sandıklı'da av bayisi işleten Hakan Turan Çalışkan, otomobilini satmak için internette ilan yayınladı. Çalışkan'ın aracına Kütahya'dan galericilik yaptığını söyleyen Ş.Y. talip oldu ve aracı Kütahya'ya getirmesini istedi. Çalışkan bunun üzerine aracı 7 Nisan'da Kütahya'ya götürdü. Hakan Turan Çalışkan, galeri işleten Ş.Y. ile anlaşarak 71 bin liraya aracını sattı. Noterde satış işlemleri yapılırken, Ş.Y. ve oğlu B.Y., Hakan Turan Çalışkan'a 17 bin 500 lira elden ödedi, 32 bin 500 lira havale ve 21 bin lira da EFT yaptı. Satış işlemleri sırasında Hakan Turan Çalışkan, 21 bin liralık EFT'nin iptal edildiğini fark etti. Bunun üzerine Hakan Turan Çalışkan, olay yerine polis çağırarak şikayetçi oldu.

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Aracını satarken dolandırıldığını iddia eden Hakan Turan Çalışkan, şunları söyledi:

"Aracımı satmak için internete koydum. Aracımı almak için Kütahya'dan Ş.Y. isimli birisi aradı. Oğlu B.Y., bunlar Kütahya merkezde galericilik yapıyor. Bana 'Biz gelemiyoruz arabayı Kütahya'ya getirir misin?' dediler. Ben de 'kapora ve yol parasını verirseniz getiririm' dedim. 'Aracı almazsanız kapora ve yol paranız yanar' dedim. 'Tamam' dediler. Bana '200 lira yeter mi?' dediler, 'yeter' dedim. 200 lira havale yaptılar. Ben de aracı götürdüm. Pazarlık yaptık. Sonra notere gittik. Noterde alışık olduğumuzdan farklı karşılama oldu. Her şeyi yedik içtik. Noter bana dedi ki 'Satış bedelinin olduğu şu iki kağıda imza at' dedi. Ben de 'Daha paramı almadım' dedim. Noter de 'Sen imzayı at biz en son veznede soracağız' dedi. 'Koronavirüs olduğu için dışarıda bekleyin' dedi. 'Sonuçta devletin çalışanı' diyerek, biz notere güvendik, imzamızı attık. O da imzasını attı. Dışarıda beklemek için çıktığımızda 17 bin 500 lira para aldım. Aracımı 71 bin liraya satmıştım. 32 bin 500 lira da havale geldi. 21 bin lira ise EFT yapıldı. 21 bin lira EFT'yi biz dışarıda beklerken iptal etmiş. Ama ben dediğim gibi aracın parasını aldım sattım demedim. Noterin demesi üzerine imza attım. Noterin demesi üzerine dışarıda bekledik. Bunlar bana noter satış kağıdını verdiler. 'Biz her şeyi hallettik' diye. Bana noter kağıdını verince ben noter kağıdını sahte zannettim. Ben de 'ya paramı verin ya da polis çağıracağım' dedim. Beni beklettiler. 'EFT yaptık paran gelecek gelmezse polis çağırırsın' dediler."

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Kendisine senet vermeye çalıştıklarını ancak kabul etmediğini söyleyen Çalışkan, '' Senedin bir hükmü olmadığını düşünerek kabul etmedim. Polisi aradım, gelen polislere de durumu anlattım. Polis bana 'şikayetçi ol' dedi. Ben de şikayetçi oldum. Beni daha sonra tehdit ettiler. Tehdit ettikleri için de şikayetçi oldum. Sonuçta noter aracılığıyla dolandırıldım. 71 bin liraya sattığım aracımın 50 bin lirasını aldım, 21 bin lirasını vermediler. Aracımı şu anda satmışlar" diye konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karış karış onu arıyorlar! Kilosu 200 lirayı buluyor
10 Mayıs 2020 17:55		 2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret
10 Mayıs 2020 17:47
Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı
10 Mayıs 2020 17:36		 18 Mart'ta atanan öğretmenlere: Haksız kazanç istiyorsunuz
10 Mayıs 2020 17:27
Emekli öğretmenden örnek davranış
10 Mayıs 2020 17:26		 Yaşlı karı-koca parkta sallanarak eğlendi
10 Mayıs 2020 17:14
Antalya'da yasağa rağmen denize girdiler
10 Mayıs 2020 17:01		 Sağlık Müdürlüğü devreye girdi, 3 ay sonra oğlunu görebildi
10 Mayıs 2020 16:56
50 gün sonra sokağa çıktı, 'TV ile konuşmaya başladım' dedi
10 Mayıs 2020 15:51		 Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıtıldı
10 Mayıs 2020 15:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Karış karış onu arıyorlar! Kilosu 200 lirayı buluyor17:51 - Survivor'da elenen yarışmacı koronavirüse yakalandı17:47 - 2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret17:42 - Bakan Soylu şehit annesiyle telefonda görüştü17:36 - Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı17:31 - MEB, 7 milyon öğrenciye rehberlik hizmeti verdi17:27 - 18 Mart'ta atanan öğretmenlere: Haksız kazanç istiyorsunuz17:26 - Emekli öğretmenden örnek davranış17:20 - Gaziantep'te özel harekatlı 'torbacı' operasyonu: 17 gözaltı17:14 - Yaşlı karı-koca parkta sallanarak eğlendi
17:12 - 'Sokaklarda çok azmasalar bari' diyen Cemil Barlas, Twitter hesabını gizledi17:01 - Antalya'da yasağa rağmen denize girdiler16:56 - Sağlık Müdürlüğü devreye girdi, 3 ay sonra oğlunu görebildi16:50 - Malatya'da üretilen maske 1 milyarın üzerinde sipariş aldı16:43 - İzmir polisi yaşlılara refakat etti, sokakta maske dağıttı16:38 - Otomobilini satmak isterken, dolandırıldığını iddia etti16:33 - İmam, kedi yavrularına mescitte sahip çıktı16:27 - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden memurlar.net'teki haberle ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Bakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!
Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
Tanzanya'nın, kit'ler için yaptığı testler herkesi şok etti
Koronayı yendi en kritik parçayı 3 günde üretti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yarım 1
anneler günü 1
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 6
İletiler kısmına gelen yenilik 2
Üç hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur 1
fitness 1
Küfrederek para kazanacağımı tahmin etmezdim 3
250 milyon maske dağıttık 1
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 1
fitre fidye zekat 2
SON İLANLAR
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam