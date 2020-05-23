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HDP'li belediye ByLock'çuya her ay maaş gönderiyor

HDP'nin İstanbul Ataşehir ilçe eşbaşkanı Nahide Yıldırım, Kars Belediyesi'nden 'garson' kadrosunda maaş alıyor. İzmir-Gaziemir ikametli Ali B.'nin de Kars Belediyesi'nde 'beden işçisi' kadrosunda çalışıyor görünüp maaş aldığı belirlendi. Ali B.'nin daha önce FETÖ üyeliğinden soruşturma geçirdiği öğrenildi.
 23 Mayıs 2020 07:16
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HDP'li belediye ByLock'çuya her ay maaş gönderiyor

'Kardeş Aile Projesi' adı altında PKK'nın örgüte yakın ailelere maddi yardımda bulunmasına aracılık eden, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra adeta PKK kampına dönen HDP'li Kars Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. Başkan Ayhan Bilgen'in koruma ve şoförlerinin örgütle yakın ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından şimdi de Kars'ta yaşamadığı halde belediyede çalışıyor görünüp maaş alanların varlığı şoke etti. Edinilen bilgilere göre HDP'nin İstanbul Ataşehir ilçe eşbaşkanı olan Nahide Yıldırım ve Ayhan Bilgen'in yakın arkadaşı Ali B., Kars'ta yaşamadığı halde belediye kadrosunda çalışıyor görünüp maaş alıyor.

BİRİ GARSON BİRİ HAMAL

HDP'nin İstanbul Ataşehir ilçe eşbaşkanı Nahide Yıldırım, 2019'un aralık ayından beri Kars Belediyesi'nden maaş alıyor. Yıldırım, Kars Belediyesi İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde garson/servis elemanı kadrosunda çalışıyor görünüyor. Ayrıca Ayhan Bilgen'in yakın arkadaşı olan İzmir-Gaziemir ikametli Ali B. de 2019'un aralık ayından bu yana Kars Belediyesi'nde 'beden işçisi' (hamal) kadrosunda çalışıyor görünüp maaş alıyor. Ali B.'nin daha önce FETÖ üyeliği gerekçesiyle soruşturma geçirdiği öğrenildi. Mayıs 2019'da FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan bankamatik memuru Ali B., sorgusunun ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

KARS'TA KAYYUM PANİĞİ

Bu arada Siirt ve Iğdır belediyelerinin de içinde olduğu 5 HDP'li belediye başkanının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasının ardından paniğe kapılan HDP'li Kars Belediyesi'nde temizlik harekatı başlatıldı. Yeni Şafak'ın belediye kaynaklarından edindiği bilgilere göre Ayhan Bilgen ve sözde eşbaşkan Şevin Alaca'nın başkanlığında geçtiğimiz cuma günü belediye başkan yardımcılarının katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıda kayyum atanma sırasının Kars'a geldiğini düşünen Bilgen'in belediyeden bilgi-belge sızdıranların bulunup haklarında soruşturma açılması ve kayyum atanan Iğdır'a 'geçmiş olsun'a gidilmemesi talimatı verdiği öğrenildi. Belediyeden bilgi ve evrak sızdırdığı düşünülen 12 personel hakkında da idari soruşturma açıldı.

Binada OHAL ilan etti

Sızan bilgilere göre Ayhan Bilgen yönetimi, Kars Belediyesi çalışanlarına da telefonda belediye işleriyle ilgili konuşmayı yasakladı. PKK'nın yardım yapacağı 'kardeş aileler'in doğrudan belediye binasına getirilmemesini isteyen Bilgen, yapılan yardım tutarları ve kimlere yardım yapıldığının telefonda kesinlikle konuşulmaması talimatı verdi. Belediye çalışanlarından adli sicil kaydının istendiği, sicili problemli olanların ilerleyen günlerde işine son verileceği belirtiliyor. Belediyedeki tüm güvenlik kameralarının ses kayıt özelliği olan kameralarla değiştirildiği, alınan çıktı kopyalarını kaydeden yazıcıların hafızalarının silinmesinin de belediye yönetimi tarafından yasaklandığı belirtiliyor.

Baysal'ın heval Ayhan'ı

Mardin'de geçtiğimiz yıl görevden alınan HDP'li eski belediye başkanı Ahmet Türk hakkında 2013 tarihli bir iddianamede Ayhan Bilgen hakkında ilginç ifadeler var. KCK İzmir sorumlusu Mehmet Baysal ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığında buluşan Türk, muhabbet esnasında konuyu Kuzey Irak'ta düzenlenecek sözde Kürt İslam Konferansına getiriyor. KCK sorumlusu Baysal, Türk'e şunları söylüyor: "Bu heval Ayhan'ın katkısı iyi oldu. Ayhan Bilgen... Oraya gönderdik, Kuzey Irak'a. Gittiler tartıştılar. Şimdi artık batı kanadını Ayhan'la Sevdi arkadaş üzerinden toplatmaya çalışıyoruz."

Şahin Şen

Yeni Şafak
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