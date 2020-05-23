1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Artvin'de şoke eden olay! Evin bahçesine boz ayı girdi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı, bir evin bahçesine girdi. Evin etrafında bir süre yiyecek arayan ayı, kameraya yansıdı
 23 Mayıs 2020 09:38
Yazdır
Artvin'de şoke eden olay! Evin bahçesine boz ayı girdi

Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyünde yaşayan Muhammet Demir'in evinin bahçesine giren boz ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı. Bu sırada evde misafir olan Ferhat Kodat, ayıyı cep telefonuyla görüntüledi. Çok korktuklarını ifade eden Kodat, "Hemen kapıları kilitledik. Ayı bir müddet evin girişinde yiyecek aradı. Kapıyı kırar mı diye hepimiz çok korktuk. Dağlarda yiyecek bulamadıkları için ayılar merkeze kadar indi" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ofislerde korona dönüşümü
23 Mayıs 2020 08:41		 Koronavirüsle mücadelede hipnoz
23 Mayıs 2020 08:16
'Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur'
23 Mayıs 2020 08:04		 Bayram sonrası vaka sayıları 500'lere inecek
23 Mayıs 2020 07:45
Bayram'da evdeyiz diye üzülmeyin, hava serin olacak - Haritalı
23 Mayıs 2020 06:31		 Virüs gücünü kaybetti: Dişimizi sıkarsak 15 Haziran'a biter
23 Mayıs 2020 06:11
Meteoroloji uyarmıştı! Çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi
23 Mayıs 2020 03:31		 Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü
23 Mayıs 2020 02:27
Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23 Mayıs 2020 00:49		 Arap ülkelerinden 15'i Ramazan Bayramı'nı Türkiye ile aynı gün kutlayacak
23 Mayıs 2020 00:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:14 - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 300 bini aştı10:12 - Basın İlan Kurumu'ndan 'müeyyide' açıklaması09:56 - 'Bu pandemiden en kısa zamanda en az zayiatla çıkacağız'09:38 - Artvin'de şoke eden olay! Evin bahçesine boz ayı girdi09:36 - Sağlık kurumlarında yapılan görevlendirmelere Kovid-19 düzenlemesi09:35 - Pendik'te İETT otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı: 9 yaralı09:05 - Emniyet yeraltı dünyasını dijital takip ediyor09:00 - Liderlerin bayram programı belli oldu08:55 - Çanakkale'de kısıtlamaya uymayan genç cezadan kurtulamadı08:41 - Ofislerde korona dönüşümü
08:27 - Konya'da esrarengiz adam yine ortaya çıktı08:21 - İstifa eden vekil 1 yıl bekleyecek08:19 - Libya'daki TSK personeline özel arma08:16 - Koronavirüsle mücadelede hipnoz08:04 - 'Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur'08:02 - AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi07:45 - Bayram sonrası vaka sayıları 500'lere inecek07:25 - Pazar girişlerine turnike sistemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Polisin savunması, kamera görüntüleriyle örtüşmedi
23 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 2 Genel müdür atandı
Daire başkanlığından şefliğe atanan kişinin durumu Danıştay'dan döndü!
Virüs gücünü kaybetti: Dişimizi sıkarsak 15 Haziran'a biter
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
İstifa eden vekil 1 yıl bekleyecek
Subay sicillerine Covid-19 düzenlemesi
81 İlde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Konya'da esrarengiz adam yine ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emeklilik hayalleri 4
Yeşil 1
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi 2
RTÜK'ten Sevda Noyan kararı 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 2
mfö'nün maske tak şarkısı 3
selda bağcan 1
Çıkmak 2
banu özdemir 1
bak bakalım 2
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Personel Aş. 1 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam