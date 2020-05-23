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Ankara'da market ve fırınlarda yoğunluk yaşanmadı

Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde market, manav ve fırınlarda yoğunluk yaşanmadı
 23 Mayıs 2020 16:05
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Ankara'da market ve fırınlarda yoğunluk yaşanmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Ankara'da market, manav ve fırınlarda yoğunluk görülmedi.

İçişleri Bakanlığınca, Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Ankara'da sessizlik hakim oldu.

Genelge kapsamında, kısıtlamanın ilk gününde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verilmesine rağmen herhangi yoğunluk yaşanmaması dikkati çekti.

Vatandaşların çoğunluğu alışverişlerini dün gerçekleştirirken, sokaklarda denetim yapan güvenlik birimleri, belediye görevlileri ve kısıtlamada hizmet veren çalışanların olduğu görüldü.
Anadolu Ajansı
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