Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı
Elazığ'da 2 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
|23 Mayıs 2020 16:36
|Yazdır
Elazığ'da 2 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Çaydaçıra Mahallesi'nde bir sitede yaşayan aileye il dışından bayram ziyareti için gelen bir kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, kamu sağlığının korunması amacıyla 36 daireden oluşan binada bulunan 104 kişi evlerinde karantinaya alındı.
Öte yandan, Sürsürü Mahallesi'ndeki bir apartmanda, yine il dışından geldiği belirlenen bir kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine apartmanda karantina uygulamasına karar verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Pakdemirli: 4 milyon liranın üzerinde ceza kestik
23 Mayıs 2020 15:26
|Sağlık Bakanlığı'ndan kadroya geçişe dair yazı
23 Mayıs 2020 15:01
|Rize'ye gelen çay üreticilerine Kovid-19 testi yapılıyor
23 Mayıs 2020 13:36
|MSB Haziran celp döneminin duyurusunu yayımladı
23 Mayıs 2020 13:11
|Terör bağlantısı nedeniyle 1458 kişi bilirkişilikten ihraç edildi
23 Mayıs 2020 11:30
|Biz Bize Yeteriz Kampanyasına destek 2 milyarı geçti
23 Mayıs 2020 10:47
|YHT seferlerinin başlayacağı tarih açıklandı
23 Mayıs 2020 10:18
|Basın İlan Kurumu'ndan 'müeyyide' açıklaması
23 Mayıs 2020 10:12
|Sağlık personelinin Mali Sorumluluk Sigortasına yönelik düzenleme
23 Mayıs 2020 09:36
|Emniyet yeraltı dünyasını dijital takip ediyor
23 Mayıs 2020 09:05