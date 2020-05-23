1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı

Elazığ'da 2 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
 23 Mayıs 2020 16:36
Yazdır
Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı

Elazığ'da 2 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çaydaçıra Mahallesi'nde bir sitede yaşayan aileye il dışından bayram ziyareti için gelen bir kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, kamu sağlığının korunması amacıyla 36 daireden oluşan binada bulunan 104 kişi evlerinde karantinaya alındı.

Öte yandan, Sürsürü Mahallesi'ndeki bir apartmanda, yine il dışından geldiği belirlenen bir kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine apartmanda karantina uygulamasına karar verildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pakdemirli: 4 milyon liranın üzerinde ceza kestik
23 Mayıs 2020 15:26		 Sağlık Bakanlığı'ndan kadroya geçişe dair yazı
23 Mayıs 2020 15:01
Rize'ye gelen çay üreticilerine Kovid-19 testi yapılıyor
23 Mayıs 2020 13:36		 MSB Haziran celp döneminin duyurusunu yayımladı
23 Mayıs 2020 13:11
Terör bağlantısı nedeniyle 1458 kişi bilirkişilikten ihraç edildi
23 Mayıs 2020 11:30		 Biz Bize Yeteriz Kampanyasına destek 2 milyarı geçti
23 Mayıs 2020 10:47
YHT seferlerinin başlayacağı tarih açıklandı
23 Mayıs 2020 10:18		 Basın İlan Kurumu'ndan 'müeyyide' açıklaması
23 Mayıs 2020 10:12
Sağlık personelinin Mali Sorumluluk Sigortasına yönelik düzenleme
23 Mayıs 2020 09:36		 Emniyet yeraltı dünyasını dijital takip ediyor
23 Mayıs 2020 09:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:34 - MKEK'den Kovid-19 salgınına termal kameralı takip17:30 - Diyanet, 'Kılınabilir' demişti. Evde bayram namazı nasıl kılınır?17:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü17:29 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP sözcülerine tepki17:04 - Polis ile öğretmen arasında 'maske' tartışması17:00 - Öğretmeninin şifresini ele geçirdi, notlarını değiştirip mezun oldu16:57 - Çöp döken gence saldırdı denilen bekçiler aklandı16:46 - Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı16:44 - ByLock kullanan eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı16:40 - Hırsızlar sağlık çalışanının tüm birikimini çaldı
16:36 - Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı16:32 - CHP'de bayramlaşma, video konferansla yapılacak16:29 - Mezun olduktan sonra iş bulamadı, kendi işinin patronu oldu16:23 - İl Başkanı talep etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi!16:19 - Zoom'dan yeni karar: Ücretsiz üyeliği durdurdu16:14 - Böyle şaka olmaz olsun! Arkadaşı ölümden döndü16:09 - Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti16:05 - Ankara'da market ve fırınlarda yoğunluk yaşanmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor
Öğretmeninin şifresini ele geçirdi, notlarını değiştirip mezun oldu
Virüs gücünü kaybetti: Dişimizi sıkarsak 15 Haziran'a kadar tamamen biter
Polisin savunması, kamera görüntüleriyle örtüşmedi
Soylu'dan ek kontenjan ve yeni polis alımına dair açıklama
23 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 2 Genel müdür atandı
Konya'da esrarengiz adam yine ortaya çıktı
YHT seferlerinin başlayacağı tarih açıklandı
Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp kocasıyla birlikte hastanelik etti
Bilim Kurulu Üyesi umutlandırdı... Bayramdan sonra vaka kalmayabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
leş bir eylem 1
market ve pazarların tıklım tıklım olması 6
maydanoz 2,5 tl 4
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 1
ekmekleri tek tek sıkarak seçen insan modeli 3
hayat eve sığar uygulaması 2
küstün mü sorusu 1
Yanlış anlaşılmak 2
bayram şekeri 2
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 5
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam