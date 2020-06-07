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Konut satışını teşvik kampanyasına büyük ilgi

Konut satışını teşvik etmek amacıyla başlatılan düşük faizli kredi kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 4 günde 2 bin 250 konut satışının gerçekleştiğini açıkladı.
 07 Haziran 2020 17:44
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Konut satışını teşvik kampanyasına büyük ilgi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde "kentsel dönüşüm" sloganıyla yola çıktıklarını ve İstanbul'un her ilçesinde, Türkiye'nin her şehrinde kentsel dönüşüm projelerini yürüttüklerini söyledi.

Hedef 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak

Hedeflerinin 5 yıl içinde acil öncelikli dedikleri 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak olduğunu aktaran Bakan Kurum, "Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü yaparak, 5 yıl içinde acil dediğimiz bu yapı stoğunu bir an önce yenilemek istiyoruz. Bu çerçevede İstanbul'umuzun hemen hemen her ilçesinde projelerimiz, yatırımlarımız var. Kentsel dönüşüm noktasında vatandaşlarımızla görüşmelerimiz var. Belediyelerimizle birlikte bu süreci yürütüyoruz ve amacımız en kısa zamanda bu yapı stoğunu sağlam güvenli hale getirmektir." diye konuştu.

Dün, Kartal'da olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılması neticesinde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yıl sonu gelmeden sağlam, güvenli konutların teslimini gerçekleştirdik. Az önce Esenler Belediyemizle birlikte de 65 konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesini yerinde inceledik. Orada da projelerimiz, süreci öngördüğümüz şekilde gidiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde de yarım kalan inşaatlarla ilgili vatandaşlara söz verdiklerini anlatarak, o sözü tutmak üzere proje çalışmasını başlattıklarını söyledi.

Şu an devam eden 2 bin 800 bağımsız bölümden oluşan projelerinin olduğunu anlatan Kurum, bittiği zaman bunun 4 bin 800 bağımsız proje olacağını söyledi.

Kurum, en az katla sosyal donatıları, yeşil alanları ile örnek bir kentsel dönüşüm uygulamasını Gaziosmanpaşa'da yapacaklarını ifade etti.

İstanbul'da riskli binaların dönüşümünde gelinen süreci de anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini söyledi.

Kurum, "Riskli alanda 35 bin 606 binayı kentsel dönüşüm kapsamına aldık. Sahada fiilen 116 bin konutumuzun dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 69 bin riskli bina tespiti yaptık, bu riskli binalardan 61 binin yıkımını gerçekleştirdik." dedi.

"Hedefimiz, hiçbir vatandaşımızın riskli binalarda oturmaması"

İnşaatları yerinde incelediklerini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"O noktada hem kalite anlamında hem de buradaki donatı ve eksikleri görmek için bugün buraya geldik. Belediye Başkanımızla ekibimizle birlikte incelemelerimizi yapıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz şekilde vatandaşa en yakın zamanda teslimlerini gerçekleştireceğiz. Amacımız, hedefimiz, hiçbir vatandaşımızın riskli binalarda oturmaması.

Bu noktada hakikaten 'deprem değil riskli bina öldürür' diyoruz. Bu gerçekle deprem gerçeğiyle de yaşamayı öğrenmek zorundayız. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan ricamız, talebimiz, riskli gördüğünü düşündüğü, hissettiği binalarıyla ilgili başvurusunu yapsınlar.

İl müdürlüklerimize gidebilirler ve hızlı bir şekilde tespitlerini yapmak ve dönüşüm projelerini vatandaşımıza birlikte hızlı, yerinde, gönüllülük prensipleriyle yapmaya hazırız. Bu çerçevede belediyelerimizle bütün projeleri yürüteceğiz ve 2023'e geldiğimizde inşallah İstanbulumuzda o riskli bina stoğunu azaltmış ve hemen hemen her ilçesinde bir örnek dönüşüm projesi uygulamış olmak istiyoruz. Bu çerçevede, bu anlayışla projelerimizi yürütüyoruz."

Konut satışını teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanya büyük ilgi gördü

Bakan Kurum, konut satışını teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanyadaki son rakamları açıkladı.

4 günlük satışın 2 bin 250 konuta ulaşmış durumda olduğunu belirten Kurum, bunun Türkiye'ye, ekonomiye güvenin en önemli göstergesi oluğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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