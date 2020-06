Twitter'a yeni özellik: Sesli tweet

140 saniye ile sınırlı olan özelliğin kısa süre içerisinde Android ve diğer işletim sistemlerinin kullanımına açılacağı öğrenildi.

Twitter'ın yeni özelliği ile birlikte tweetiniz aynı zamanda sesiniz olabilecek. Sesinizi kaydedip tweet atabileceğiniz bu özellik şimdilik yalnızca iOS işletim sistemi içeren cihazlarda geçerli olacak.

Bu özellik sayesinde kişiler yazdıkları mesajlara bir de ses kaydı ekleyerek paylaşım yapabilecek. Kişilere 140 saniyelik bir ses kayıt limiti koyan Twittter, yeni özelliğini tanıttı.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD