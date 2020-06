ABD'deki Halkbank davasına bakan başsavcı görevden alındı

Başsavcı Geoffrey Berman, Halkbank davasını açan bir önceki başsavcı Preet Bharara'nın yerine yaklaşık iki buçuk yıl önce atanmıştı. Berman, Başkan Donald Trump'ın avukatı ve yakın dostu Rudolph Giuliani'yle ilgili de soruşturma başlatmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Cuma gecesi ani bir şekilde Halkbank soruşturmasını da yürüten New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman'ın istifa ettiğini açıkladı.

Adalet Bakanı William Barr konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton'ı New York'un Güney Bölgesi Başsavcılığı görevine aday göstermeyi planladığını belirtti. Bakan Barr, Clayton'ın Trump'ın teklifini kabul ettiğini, onunla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Adalet Bakanı Barr açıklamasında, Clayton'ın New York Güney Bölgesi Başsavcılığı için Senato'dan onay alma süreci sırasında, Berman'dan boşalacak görevi 3 Temmuz'dan itibaren New Jersey Bölgesi Başsavcısı Craig Carpenito'nun vekaleten yürüteceğini, Carpenito'nun geçici olarak görevlendirilmesinin kendi önerisi olduğunu kaydederek, Başsavcı Berman'a şimdiye kadar New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndaki başarılı görevinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA: İSTİFA ETMEDİM

Geoffrey Berman, Preet Bharara'nın yerine atanmıştı. Ancak Reuters haber ajansı, Savcı Berman'ın New York Güney Bölgesi Başsavcılığı resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayı son dakika olarak duyurdu.

Berman istifa haberlerini basından öğrendiğini söyleyerek, "İstifa etmedim, etmeye de niyetim yok. Başkan'ın gösterdiği bir aday Senato'dan onay alınca görevi bırakacağım. O zamana kadar, üstlendiğim tüm soruşturmalar gecikme ya da aksama olmadan devam edecek" dedi.

ÖNCEKİ SAVCIDAN GÖREVDEN ALINDIĞI YÖNÜNDE AÇIKLAMA

Bu arada Berman'dan önceki başsavcı olan ve Trump başkan olduktan kısa süre sonra görevine son verilen Bharara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, atılan adımın zamanlaması ve şeklini tuhaf bulduğunu belirterek, "Bir başkan neden New York Güney Bölgesi'nde kendi eliyle seçtiği başsavcıyı bir Cuma gecesi, seçimlere 5 aydan az süre kalmışken devre dışı bırakır?" ifadesini kullanarak, Berman'in istifa etmediğini, görevden alındığını savundu.

NEW YORK BAŞSAVCISI: ENDİŞELİYİM

New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James de Twitter'dan, ''New York Güney Bölgesi Başsavcısı'nın ani bir şekilde değiştirilmesinden endişeliyim. Yerine gelecek yeni Başsavcı bağımsız olmalı ve siyasetten bağımsız şekilde hukukun üstünlüğünü savunmalı" paylaşımında bulundu.

DEMOKRATLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Demokratlar'ın Senato'daki lideri Senatör Chuck Schumer Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cuma gecesi yaşanan bu görevden alma olayından hukuki süreçte yaşanan olası bir çürümenin kokusu geliyor. Başkan Trump'ı öfkelendiren şey nedir? Bu Başsavcı tarafından daha önce atılmış bir adım mı yoksa hala devam eden bir dava mı?" dedi.

Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komisyonu Başkanı Demokrat Partili Jerry Nadler da Adalet Bakanlığı'nın bu adımına tepki gösterdi. Nadler, "Amerika Trump adına pek çok kez cezai soruşturmalara müdahale eden Bill Barr'dan en kötüsünü beklemekte haklı. Çarşamba günü bu konuyla ilgili bir oturumumuz var. Sayın Berman'ın ifade vermesini memnuniyetle karşılarız ve kendisini ifade vermek üzere oturuma davet edeceğiz" ifadelerini kullandı