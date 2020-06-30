Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
|30 Haziran 2020 08:50
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Çin'deki bilim insanları, dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali bulunan yeni bir grip virüsü türü keşfetti.
Domuzlarda tespit edilen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı.
Araştırmacılar virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından endişe ediyor.
Mevcut haliyle de insanlar arasında kolayca yayılabilecek özellikler taşıyan virüsün yakın bir şekilde takip edilmesi gerektiği açıklandı.
Bu virüs de yeni bir virüs türü olduğu için insanların bu virüse karşı bağışıklığı yok.
Kaynak: BBC Türkçe
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