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Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başladı

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,8540'tan işlem görüyor.
 30 Haziran 2020 10:18
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Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,8540'tan işlem görüyor.

Dün 6,8470-6,8584 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8551'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 6,8540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 7,6862'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 8,4120'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 97,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1213 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yurt içinde mayıs ayı dış ticaret verilerine göre ihracatın 10 milyar dolar, ithalatın 13,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu, ABD'de tüketici güven endeksi, konut fiyat endeksi, Chicago PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişelerinin artmasıyla haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,88'in direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Borsa, güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı
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