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YÖK'ten Şehir Üniversitesi' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu'ndan Şehir Üniversitenin faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kaldırılmasına ilişkin açıklama.
 30 Haziran 2020 11:32
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YÖK'ten Şehir Üniversitesi' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu'ndan Şehir Üniversitesinin faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kaldırılmasına ilişkin açıklama.

Yükseköğretim Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında; garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ilişkin "Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine" dair tespitleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun raporları ile birlikte değerlendirilmiş; 2547 sayılı Kanunun Ek madde 11/14 fıkrası gereği: "garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti" Yükseköğretim Kurulu tarafından onanarak Cumhurbaşkanlığı Makamına arz edilmiş ve sözkonusu üniversitenin faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kaldırılmıştır.

Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli hertürlü tedbirin vakit gecirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz.

Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Memurlar.Net
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