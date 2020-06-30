Türkiye'nin dış borç stoku açıklandı
|30 Haziran 2020 12:26
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Türkiye'nin, 31 Mart itibarıyla brüt dış borç stoku 431 milyar dolar, net dış borç stoku 256,5 milyar dolar olarak hesaplandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 431 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 56,9 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 256,5 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 33,8 olarak kayıtlara geçti.
Hazine garantili dış borç stoku ise 14,2 milyar dolar oldu.
Kamu net borç stoku bu dönemde 782,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 17,7 olarak belirlendi.
AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 554,5 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 35,1 olarak kaydedildi.
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