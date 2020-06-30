Bakan Soylu duyurmuştu... 'Bataklık' operasyonunda 38 şüpheli yakalandı
|30 Haziran 2020 15:21
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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu "Bataklık" kapsamında, İstanbul'da aralarında kırmızı bültenle aranan örgüt elebaşları Nejat D. ve Çetin G.'nin de bulunduğu 38 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde "örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçları kapsamında çalışma başlatıldığı hatırlatıldı.
Kent genelinde 54 ikamet adresi ve 10 iş yerine baskın yapıldığı belirtilen açıklamada, aralarında kırmızı bültenle aranan Nejat D. ve Çetin G. isimli örgüt elebaşlarının da bulunduğu 38 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, gizli bölmelerde dolar, avro, sterlin, altın ile silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildiği, örgüt mensuplarına ait 20 lüks araca el konulduğu aktarıldı.
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar sürüyor.
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