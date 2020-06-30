1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Barolardan ortak 'Avukatlık Kanunu' açıklaması

Avukatlık Kanunu'ndaki değişikliklere itiraz eden baro başkanları adına yapılan ortak açıklamada, değişiklik teklifiyle kutuplaşmanın önünün açıldığı öne sürüldü.
 30 Haziran 2020 16:09
Yazdır
Barolardan ortak 'Avukatlık Kanunu' açıklaması

Avukatlık Kanunu'ndaki değişikliklere itiraz eden baro başkanları adına yapılan ortak açıklamada, değişiklik teklifiyle kutuplaşmanın önünün açıldığı öne sürüldü.

Bilkent Otel Konferans Salonunda, baro başkanları adına açıklama yapan Amasya Baro Başkanı Ahmet Melik Derindere, barolara kayıtlı tüm avukatları 3 Temmuz'da Ankara'da düzenleyecekleri "Büyük Savunma Mitingi"ne davet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cahit Özkan'ın Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklifi kamuoyuna açıkladığını anımsatan Derindere, "baroların Avukatlık Staj Eğitimi veremediğinin açıklanmasının barolara yapılan büyük bir haksızlık olduğunu söyledi.

Stajyer avukatların barolarda eğitimlerini sürdürdüğünü ve eğitimlerin avukat aidatlarıyla karşılandığını belirten Derindere, şöyle devam etti:

"Üstelik kamuoyunu günlerce 'Barolar siyaset yapıyor' söylemleriyle meşgul ettikten sonra ortaya konan çoklu baro projesi, esasında baroları siyaseten bölme, ayrıştırma amacını ortaya koymaktadır. Baroların siyasallaşması ya da daha doğru bir deyişle kutuplaşmasının asıl şimdi önü açılmaktadır. Çoklu baro sınırı olarak 5 bin sayısının neye göre belirlendiği ve hangi ölçütlere göre 2 bin avukata, ayrı baro kurma hakkı verildiği ise hiçbir biçimde ortaya konulmamaktadır.

AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Cahit Özkan, 80 baro ve TBB'nin iki ayrı açıklamasına ve baro başkanlarının çoklu baroya karşı Ankara'ya yürümüş olduğunu bilmesine, hatta baro başkanları tarafından mecliste bu durum kendisine açıkça bildirilmesine rağmen, açıklamasında bu değişikliğin baroların ve hukukçuların desteğini aldığını ifade etmektedir."

- "Kanun genel sistematiğine uymamaktadır"

Söz konusu düzenlemeyle adalet için temsilde ortaya konan düşüncelerin gerçekçi olmadığını savunan Ahmet Melik Derindere, "Bu taslak kanunlaşırsa 44 üyesi olan bir baromuz ile 4 bin 958 üyesi olan başka bir baromuz, TBB temsilinde 4'er delegeye sahip olacaklardır. Bu ne demokrasi ne de temsilde adalet olguları ile bağdaşır. Ayrı bir organ olarak seçilen baro başkanının görevinin sona ermesi halinde yönetim kurulu içinden bir baro başkanının belirlenmesi hususu, seçmen iradesine saygısızlığın bir ifadesidir ve kanun genel sistematiğine uymamaktadır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk Eğitim-Sen'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a ziyaret
30 Haziran 2020 10:39		 TBB: Kredi çekenlerin yapılandırma talep etmesi yasal değil
30 Haziran 2020 08:50
Veterinerlerden Kurban Bayramı için koronavirüs uyarısı
29 Haziran 2020 13:40		 Hak-İş Yönetim Kurulundan 'kıdem tazminatı' açıklaması
29 Haziran 2020 12:22
Türk-İş Başkanlar Kurulu Bildirisinde 'kıdem tazminatı' vurgusu
26 Haziran 2020 15:32		 '81 il temsilcimiz 1,5 milyona yakın el ilanını dağıtacak'
26 Haziran 2020 14:19
TESK, esnafın taleplerini Bakan Pekcan'a iletti
26 Haziran 2020 10:52		 1 Temmuz'dan sonra, borcu olanın elektrik ve doğalgazı kesilecek
25 Haziran 2020 13:07
Barolar özgürlüklere hep karşı çıktı
25 Haziran 2020 06:10		 Sağlık-Sen'den sağlık çalışanlarının hakları el kitabı
24 Haziran 2020 15:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - Bakan Albayrak, oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yakan kadın için devreye girdi16:44 - Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray sistemi üretilmeye başlandı16:37 - Bu ilçede son korona hastası taburcu edildi16:33 - Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek16:30 - Yardım kolilerini taşıyan belediyeye ait kamyoneti çaldılar16:24 - İşten çıkarıldığı öne sürülen kişi servis aracına ateş açtı: 5 yaralı
16:16 - Sağlık Bakanı Koca'dan asker uğurlama tepkisi16:09 - Barolardan ortak 'Avukatlık Kanunu' açıklaması16:03 - Bakan Çavuşoğlu: Fransa bir darbeciyi destekliyor15:58 - 100/2000 bin doktora başvuru süresi uzatıldı15:58 - AK Parti MYK video konferansla toplandı15:50 - Fahiş fiyatlarıyla dudak uçuklatan restoran görüntülendi
15:47 - Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yaşayan halk Türkiye'den yardım bekliyor15:44 - Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış15:40 - FETÖ'den yargılanan Zenginer kardeşlere 15 yıl hapis istemi15:38 - Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonla ilgili açıklama15:31 - 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı tutuklandı
15:21 - Bakan Soylu duyurmuştu... 'Bataklık' operasyonunda 38 şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske takmak 1
tırnağı derin kesmek 1
06.07.2020 kayserispor vs beşiktaş maçı 1
işleyen demir ışıldar 1
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 2
sucuklu yumurta 4
mücevher 1
30.06.2020 istanbul şehir üniversitesi'nin kapatılması 1
din savunucularının insanları dinden soğutması 2
burak özçivit 1
SON İLANLAR
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam