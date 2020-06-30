Bu ilçede son korona hastası taburcu edildi
|30 Haziran 2020 16:37
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Van'ın Özalp ilçesinde korona virüsü yenen 45 yaşındaki hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Korona virüs testi pozitif çıkan 45 yaşındaki kadının Özalp Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı. Salgını yenen hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Ülke çapında salgının başlamasından bu yana Özalp ilçesinde tedavi gören son korana hastası da taburcu edildi.
Özalp Devlet Hastanesi Aile Hekimi Dr. Ercan Kara, hastayı 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu ettiklerini söyledi. Van'ın ilçeleri arasında en az vakanın Özalp ilçesinde olduğunu ifade eden Kara, Özalp ilçesinde halkın kurallara uyduğunu, gerekli önlemleri aldığını ve vaka sayısının az olduğunu kaydetti. Kara, "Özalp halkına teşekkür ederim. Özalp Devlet Hastanesi olarak salgın döneminde gerekli önlemleri alan ve özveriyle çalışan sağlık personellerimize teşekkür ederim. İnşallah bu salgını kurullara uyarak ve duyarlı olarak en iyi şekilde ülke olarak atlatırız. Vatandaşlarımız bu konuda tedbiri elden bırakmamalılar" dedi.
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