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Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı bin 300'ün altına indi

Sağlık Bakanlığı 30 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu.
 30 Haziran 2020 19:11
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Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı bin 300'ün altına indi

Sağlık Bakanlığı 30 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu.

Son 24 saatte 1302 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 173 bin 111 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.' dedi.

Memurlar.Net
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