Vali Kaldırım, imama küsen mahalleliyle buluştu
|30 Haziran 2020 19:06
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SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kaynarca ilçesinde görevli imam A.B. ile tartıştıkları için cami yerine sokakta namaz kılan mahalleli ile bir araya gelerek, imamın yerinin değiştiğini belirtti.
Kaynarca ilçesi Müezzinler Mahallesi'nde görevli mahalle caminin imamı A.B. ile tartışan bazı vatandaşlar, namazı cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı. Müftülük olayla ilgili inceleme başlatırken, bugün Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kaynarca ilçesine yaptığı ziyaret sırasında mahalle sakinleri ile görüştü. Vali Kaldırım vatandaşlara, "Buraya gelen tüm devlet görevlileri, vatandaşlara hizmet etmek zorundadır. Buraya gelen kişi size hizmet edecek, temel görevleridir bu. Gerçekleşmesi sorun teşkil etmeyen, uygun isteklerinizi yerine getirecek. Burası sizin yeriniz, boş bırakmayın bu camiyi. İmamı değiştirdik, sorun yok" dedi.
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