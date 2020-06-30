Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor.
|30 Haziran 2020 19:36
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Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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