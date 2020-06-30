1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor.
 30 Haziran 2020 19:36
Yazdır
Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YKS'de bina sorumlusu olan okul müdürünün testi pozitif çıktı
30 Haziran 2020 18:19		 1 Temmuz'da açılacak internet kafelerde tedbirler nasıl olacak?
30 Haziran 2020 18:08
Oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yakan kadının mağduriyeti giderildi
30 Haziran 2020 16:48		 Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış
30 Haziran 2020 15:44
Virüs hastası anlattı: Bilsem 10 maskeyi üst üste takardım
30 Haziran 2020 14:54		 Otobüste maske tartışması kamerada
30 Haziran 2020 14:30
Bakan Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı
30 Haziran 2020 14:09		 Engelli öğretmen adaylarından atama talebi
30 Haziran 2020 13:30
Prof. Dr. Eraslan'dan 'tık şöhreti' uyarısı
30 Haziran 2020 12:20		 Uzmanı uyardı: Acı olan, gerçek zeytinyağıdır
30 Haziran 2020 12:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:53 - Belediyenin yardım kolilerini çalarak kayıplara karıştı19:51 - Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, 1 Ekim'e ertelendi19:49 - '5 kuruşluk altın' dolandırıcılığı! Tutuklandılar19:47 - 'Hobi bahçeleri adı altında tarım arazileri yok ediliyor'19:42 - Karabük'te 4 akademisyen FETÖ'den gözaltına alındı19:40 - Hatay'da Grekçe yazılı kitap ve heykeller ele geçirildi
19:36 - Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı19:34 - Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine dava açıldı19:33 - Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan kişi gözaltında19:14 - YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı19:11 - Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı bin 300'ün altına indi19:09 - Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
19:06 - Vali Kaldırım, imama küsen mahalleliyle buluştu19:03 - Samsun Baro Başkanı istifa etti18:59 - 'Bataklık' operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu18:49 - Bilim Kurulu Üyesi'nden, Mehmet Öz'ün 'ilaç bulundu' açıklamasına tepki18:45 - İki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti
18:35 - Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
Ak Parti Grup Başkanvekili virüse yakalandı
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıdem tazminatı caiz değildir 2
kıdem tazminatında yapılacak değişiklik 2
tırnağı derin kesmek 1
kelepire almak 1
din savunucularının insanları dinden soğutması 2
Dişini sıkmak 1
burak özçivit 1
mert hakan yandaş 1
28.06.2020 muğla depremi 1
30.06.2020 istanbul şehir üniversitesi'nin kapatılması 1
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kütahya Yenikent Belediyesi Muhasebeci Alacak
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam