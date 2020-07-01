Google'dan milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek WhatsApp kararı
|01 Temmuz 2020 09:42
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Korona virüs salgını sonrası pek çok şirket kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek adımlar atmaya devam ediyor.
ABD merkezli teknoloji şirketi Google milyonlarca WhatsApp ve Instagram kullanıcısını yakından ilgilendiren bir adım attı.
Şirket bilindiği üzere, kullanıcıların Instagram ve WhatsApp'taki fotoğraf ve videolarını Google Fotoğraflar içerisinde yedekliyordu.
Google yaptığı açıklamada otomatik olarak yapılan Instagram yedeklemesi ile WhatsApp yedeklemesi durduracağını açıkladı.
Aynı açıklamaya göre, yedekleme işlemini yapmak isteyen kullanıcılar otomatik hizmetten yaralanamayacak, bu işlemi kendileri yapmak zorunda kalacak.
Google'ın bu kararı corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle aldığı düşünülüyor.
Zira salgın ile beraber aralarında Google'ın da olduğu pek çok dijital platform internet trafiğini kontrol altında tutmak için belli kararlar almıştı.
Google geçtiğimiz aylarda video servisi YouTube'un görüntü kalitesini düşürme kararı almıştı.
Bir başka dijital içerik sağlayıcısı Netflix de görüntü kalitesini düşürme yolunu seçmişti.
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