1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Google'dan milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek WhatsApp kararı

İnternet devi Google, Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gitti.
 01 Temmuz 2020 09:42
Yazdır
Google'dan milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek WhatsApp kararı

Korona virüs salgını sonrası pek çok şirket kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek adımlar atmaya devam ediyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Google milyonlarca WhatsApp ve Instagram kullanıcısını yakından ilgilendiren bir adım attı.

Şirket bilindiği üzere, kullanıcıların Instagram ve WhatsApp'taki fotoğraf ve videolarını Google Fotoğraflar içerisinde yedekliyordu.

Google yaptığı açıklamada otomatik olarak yapılan Instagram yedeklemesi ile WhatsApp yedeklemesi durduracağını açıkladı.

Aynı açıklamaya göre, yedekleme işlemini yapmak isteyen kullanıcılar otomatik hizmetten yaralanamayacak, bu işlemi kendileri yapmak zorunda kalacak.

Google'ın bu kararı corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle aldığı düşünülüyor.

Zira salgın ile beraber aralarında Google'ın da olduğu pek çok dijital platform internet trafiğini kontrol altında tutmak için belli kararlar almıştı.

Google geçtiğimiz aylarda video servisi YouTube'un görüntü kalitesini düşürme kararı almıştı.

Bir başka dijital içerik sağlayıcısı Netflix de görüntü kalitesini düşürme yolunu seçmişti.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanlığın iki internet sitesi 'Altın Örümcek Ödülü'ne layık görüldü
23 Haziran 2020 23:27		 Li-Fi: Işık hızında internet dönemi başlıyor
23 Haziran 2020 18:55
Düşük komisyon ile para transferi
23 Haziran 2020 08:42		 WhatsApp'ın çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı?
20 Haziran 2020 12:49
Facebook'tan siyasi reklamları kapatma seçeneği
17 Haziran 2020 22:17		 Siber vatan gençleri koruyacak
17 Haziran 2020 07:16
'Online okul diplomaları tüm dünyada kabul görüyor'
16 Haziran 2020 23:07		 AFAD iki sistemin web sayfalarını kullanıma açtı
16 Haziran 2020 00:28
WatsApp beklenen güncellemeyi duyurdu!
15 Haziran 2020 20:13		 Messenger'in Kids uygulaması Türkiye'de kullanıma açıldı
11 Haziran 2020 21:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:58 - Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece zam geliyor09:56 - MTV'de ikinci taksit ödeme dönemi başladı09:53 - iPhone fiyatlarına yüzde 30 zam geldi09:46 - Van Gölü'ndeki 6 ölüme 11 gözaltı09:43 - Ameliyat paraları FETÖ'ye gitmiş09:42 - Google'dan milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek WhatsApp kararı
09:37 - Bakanlık vekile, cevap yerine tıkla öğren diye link gönderdi09:36 - Güne başlarken döviz fiyatları09:34 - Korona tedavisinde kullanılan ilacın tüm stoğunu ABD aldı09:30 - Balıkesir'de FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli adli kontrolle serbest09:29 - İstanbullular en çok 'sivri'den yakınıyor09:18 - Zekeriya Öz'ün CIA bağlantısı ortaya çıktı
09:14 - Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor09:00 - Emekli astubay kendisini yakan FETÖ'cü savcıyı Almanya'da buldu08:57 - İstanbul'da böcek ilacından 10 kişi zehirlendi08:53 - Karantina şişmanlattı08:40 - Üçlü Suriye Zirvesi bugün yapılacak
08:31 - Otogarda yasağa rağmen asker uğurlama yoğunluğu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Bu üniversitenin, kişiye özel ilanlarına dur diyecek bir kurum yok mu?
'Ahlaksız paylaşımları yapanların FETÖ'cü olduğu tespit edildi'
Açık tütün satana, alana ve içene 6 yıl hapis cezası geldi
'Esad iktidarı bırakıp, o ülkeye sığınacak'
Emekli astubay kendisini yakan FETÖ'cü savcıyı Almanya'da buldu
Bataklık baronlarının FETÖ ayağı araştırılıyor
Bellini'nin eseri değil 'potpuri bir kopya'
Cep telefonunda sıfır gibi ikinci el dönemi
Teste gitmek istemeyen genç kız, kendisini odasına kilitledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 2
din savunucularının insanları dinden soğutması 4
06.07.2020 kayserispor vs beşiktaş maçı 1
çin'de yeni grip virüsü ortaya çıkması 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
Netkent 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 1
tavır almaya davet ediyorum 1
b12 vitamini eksikliği 2
30.06.2020 çoklu baro teklifinin tbmm'ye sunulması 2
SON İLANLAR
Akdeniz Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak
Fırat Kalkınma ajansı 6 personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Belediyesi Geçici 33 İşçi Alacak
Muğla Labranda Kazı Başkanlığı Geçici 8 İşçi Alacak
Mardin Mazıdağı Belediyesi 18 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam