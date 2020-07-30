'Pandeminin getirdiği ekonomik durgunluk artık geride kaldı'

Kötü günlerin artık geride kaldıgına olan inançlarının is dünyasında birlik ve beraberligin ne kadar önemli oldugunu gösterdiğini söyleyen Zafer Yıldırım, "Hosgörü ve bereket anlamına gelen bayramlar birlikteligimizi pekistirecek ve daha güzel günlere giden yolların önünü açacaktır. TÜGIAD Ankara subesi her zaman oldugu gibi zor zamanlarda da is dünyasının yanında olmaktan, zor günlerde bile sizinle birlikte çalısmaktan büyük bir mutluluk duymaktadır." diye konuştu.

"ARTIK GELECEGE UMUTLA BAKMANIN ZAMANIDIR"

Zafer Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti: "Kurban Bayramına kavusmus olmanın sevinci içerisinde, normale dönüs sürecinin is dünyasına olumlu bir yönde yansıyacagına olan inancımız tamdır. Insanlık tarih boyunca basına gelen musibetlerden güçlenerek kurtulmasını bilmistir. Is dünyası da bu zor zamanları atlatacak, daha iyi isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Bunu saglamanın en kolay yolu bayramların özünde yatan birlik ve beraberlik anlayısını sürekli yasatmak, bu duyguyu hayatın her anında siar edinmektir.

Geçtigimiz ayların is dünyası üzerinde bıraktıgı etkiler yadsınamaz. Fakat, artık kötü günleri geride bırakmanın, gelecege umutla bakmanın zamanıdır. Milletimiz yeni bir üretkenlik çagının gelmis oldugunu bilmektedir ve ekonomik kalkınma adına çalısmaya hazırdır. Is dünyasına düsen görev bu ruhu canlı tutmak için her seyi yapmak ve gelecegi insa etmek için birlikte çalısmaktır. TÜGIAD Ankara bu konuda üzerine düsen sorumlulugu almak için her zaman hazırdır. Subemiz canla basla çalısmaktan asla vazgeçmeyecek, bu zorlu zamanlarda is dünyasının her zaman yanında olacaktır."