Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
Sivas'ın Divriği ilçesinde 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|01 Ağustos 2020 09:24
|Yazdır
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Divriği ilçesi Çiğdemli köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada kurallara uymayanlara göz açtırmadı
01 Ağustos 2020 10:44
|Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan iller
31 Temmuz 2020 20:36
|İki ilde yeni karantina kararları alındı
31 Temmuz 2020 20:05
|3 bin 266 TL'yi iade etmedi, 277 bin 788 TL ceza yedi
31 Temmuz 2020 19:27
|Şans oyunlarında devir vakti geldi
31 Temmuz 2020 16:06
|Bakan Koca'dan maskeli bayram mesajı
31 Temmuz 2020 15:14
|Türk F-16'ları Azerbaycan'da
31 Temmuz 2020 11:11
|Akar ve TSK komuta kademesi 'hudut kartallarıyla' bayramlaştı
31 Temmuz 2020 10:50
|Aile Bakanı Selçuk Türk-İş'in 68'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
31 Temmuz 2020 10:13
|'Halka açıyoruz' denilen koru imara açıldı
31 Temmuz 2020 09:47