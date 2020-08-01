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Sivas'ta 4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Sivas'ta aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
 01 Ağustos 2020 10:23
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Yüceyurt Mahallesi'nde iki gün önce Turgut (65), eşi Döndü (61), çocukları Sertan ve gelinleri Beyza Kandur'u öldüren D.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

D.D'nin savcılıktaki ifadesinde olay günü G.G'nin yanına konuşmak için gittiğini, kapıyı çaldığı sırada evde bulunanların kendisine bıçakla saldırdığını ve daha sonra üzerinde bulunan tabancayla etrafa rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

- Olay

Sivas'ta 30 Temmuz'da D.D. (43), evlenme teklifini reddeden G.G'nin (40) Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'nde yaşayan ailesininin evine giderek, babası Turgut, annesi Döndü, kardeşi Sertan ve kardeşinin eşi Beyza Kandur'u tabancayla öldürmüştü. Olaydan sonra kaçan, sırtından ve kolundan bıçakla yaralanan D.D, polis ekiplerince Yakupoğlan köyünde yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı
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