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İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 3'ü ağır 17 kişi hastaneye kaldırıldı.
 01 Ağustos 2020 21:49
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İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 3'ü ağır 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kırkgeçit Mahallesi Bedel Yaylası'nda koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin, devrildiği kaydedildi.

Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların ildeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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