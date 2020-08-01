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Taksim'de değnekçi terörü! Para vermeyince bıçaklandı

Taksim'de, cadde üzerine aracını park eden sürücüden park parası isteyen, aldığı olumsuz cevap üzerine tartıştığı sürücüyü bıçakladıktan sonra kaçan değnekçi Kenan S. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Kenan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 01 Ağustos 2020 23:32
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Taksim'de değnekçi terörü! Para vermeyince bıçaklandı

Olay, Mete Caddesi'nde dün 17.45 sıralarında meydana geldi. Kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte Taksim'e gezmeye gelen Volkan Hacısüleymanoğlu'ndan, cadde üzerine park ettiği otomobilinden indiği sırada yanına gelen bir değnekçi park parası istedi. İddiaya göre, kendisini cadde üzerindeki bir otelin park görevlisi olarak tanıtan değnekçi, Volkan Hacısüleymanoğlu'nun kız kardeşinin, park parası karşılığında makbuz istemesi nedeniyle küfür etti.

BIÇAKLAYAN SALDIRGANLAR KAÇTI

Bunun üzerine değnekçi ile Volkan Hacısüleymanoğlu arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada, kavgayı görerek gelen değnekçinin iki arkadaşı Hacısüleymanoğlu'nu kollarından tutarak ittirdi. Dengesini kaybederek yere düşen Volkan Hacısüleymanoğlu, doğrulmaya çalıştığı sırada kimliği henüz öğrenilemeyen değnekçinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırının ardından değnekçi ile iki arkadaşı koşarak kaçarken, yüzünün sol tarafına ve kalbinin üzerine iki bıçak darbesi alan Hacısüleymanoğlu peşlerine düştü.

YARALI HALDE SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

'Oflu İsmail' olarak tanınan İsmail Hacısüleymanoğlu'nun akrabası olduğu öğrenilen Volkan Hacısüleymanoğlu, bir süre peşlerinden koşmasına rağmen saldırganları yakalayamayınca otomobilini almak için geri döndü. Otomobiline binerek saldırganları kovalamaya devam eden yaralıyı kanlar içinde gören bir inşaatın çalışanları, yaralı halde otomobil kullanmasının tehlikeli olacağını söyleyerek Hacısüleymanoğlu'nu durdurdu. İşçileri için inşaat önünde bekleyen özel ambulans görevlileri tarafından bir sandalyeye oturtularak ilk tedavisi yapılan yaralı, daha sonra 112 Hızır Acil ambulansıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Volkan Hacısüleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis değnekçi ile arkadaşlarının yakalanması için çalışmalara başladı.

YAKALANDI

Saldırganın yakalanması için çalışmalara başlayan polis, adının Kenan S. olduğu belirlenen değnekçinin Beyoğlu'nda bir adreste saklandığını tespit etti. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, Kenan S.'yi, olayda kullandığı sustalı tabir edilen bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Kenan S., adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Taksim'de'de tartıştığı sürücüyü bıçaklayan değnekçi Kenan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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