Ters yönde giden araç sürücüsünün rahatlığı pes dedirtti
|02 Ağustos 2020 14:13
|Yazdır
Kırıkkale'de ters yönde ve süratli bir şekilde ilerleyen araç hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.
Kırıkkale-Konya kara yolunda saat 17.00 sıralarında ilerleyen sürücüler, kendilerini şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Karakeçili yolu üzerinde kaydedilen görüntülerde sürücüsü belirlenemeyen bir aracın ters yönde ilerlediği görüldü. Kilometrelerce ters yönde ilerleyen araç sürücüsü, uyarılara da aldırış etmedi. Ters yönde hızla giden sürücü, ölüme adeta davetiye çıkardı. Rahat tavırlarla ilerleyen araç sürücüsü trafiği tehlikeye düşürürken, büyük bir facianın resmen eşiğine gelindi.
Yaşanan bu akıl almaz olay bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınırken, ters yönde ilerleyen araç bir süre sonra tali yola döndü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Uludağ'ın saklı güzelliği göller bölgesi
02 Ağustos 2020 15:55
|Vaka sayılarının arttığı Gaziantep'te denetimler sıklaştırıldı
02 Ağustos 2020 15:48
|Adalara tatilci akını: Nüfus 10 kat arttı
02 Ağustos 2020 15:47
|Pembe renge bürünen Tuz Gölü, ilgi odağı oldu
02 Ağustos 2020 15:44
|Adıyaman'da 3 günde 58 adres karantina altına alındı
02 Ağustos 2020 14:57
|Şile yolunda bayram yoğunluğu devam ediyor
02 Ağustos 2020 14:45
|Tek komutla binlercesini ayağına getirdi
02 Ağustos 2020 14:23
|Suyun rengi ve kokusu değişince gerçek ortaya çıktı
02 Ağustos 2020 14:17
|İlçe seferber oldu, her yerde Miraç'ı arıyor
02 Ağustos 2020 13:58
|Hem koronavirüsü hem de hayatlarını hiçe saydılar
02 Ağustos 2020 13:42